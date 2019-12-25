Драмтеатр из Заполярья в сотне лучших предприятий страны

Воркутинский драматический театр имени Бориса Мордвинова включен в реестр «Сто лучших предприятий России». Звание подтверждает уровень экономического и социального развития, а сертификат – надежность и деловую репутацию. В списке сотни лучших предприятий театр будет с 27 декабря этого года по 26 декабря 2022 года.

– Это оценка и признание огромного труда всего коллектива театра, выраженное ведущими экспертами на предмет соответствия международных норм и российского законодательства по качеству и надежности производимых услуг, – сообщила «Республике» директор театра Елена Пекарь. – Войти в реестр «100 лучших предприятий России» почетно, но в то же самое время и очень ответственно. Потому что поставлена очень высокая планка, которую хотелось бы удержать. Для имиджа любого предприятия такое признание является подтверждением знака особого качества, поэтому расширяет возможности партнерства и сотрудничества.

Минувшей весной театр получил имя своего основателя, первого художественного руководителя и главного режиссера – заслуженного артиста РСФСР Бориса Мордвинова. Новое название стало частью работы руководства театра по восстановлению истории. В Москве и в Сыктывкаре прошла выставка, посвященная гулаговскому периоду театра.

В начале следующего года сыктывкарские зрители смогут увидеть семь спектаклей воркутинского театра.

– Театральные сезоны, когда наш театр не был с гастролями в столице республики, можно пересчитать по пальцам, – отметила Елена Пекарь. – Например, таким был 2019 год. Если не считать приезд театра в сентябре на III Северный театральный фестиваль «Современный театр – молодому зрителю. Традиции и новые практики». И тому есть убедительная причина. Год не прошел для театра бесследно: труппа много работала, обновляла репертуар, чтобы привезти в Сыктывкар свои свежие интересные постановки, чтобы зритель увидел новые горизонты заполярного творчества и иные возможности воркутинского коллектива.

По словам директора театра, гастроли в январе-феврале 2020 года – самые насыщенные и масштабные за последнее время. Воркутинский драматический театр выбрал семь своих новых спектаклей. Причем как малой формы, так и большой. Спектакли разножанровые и разноплановые, а драматургия представлена от средневековых классиков до современных – от Уильяма Шекспира до Валентина Распутина. Гастроли продляться с 29 января по 3 февраля.

Артур АРТЕЕВ

Фото komi.kp.ru