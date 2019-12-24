План развития Воркуты и Инты проходит согласование

Сергей Гапликов поручил руководителям органов исполнительной власти республики – участникам разработки и соисполнителям проекта плана обеспечить оперативное взаимодействие с федеральными органами власти, чтобы согласовать стратегический документ в установленные сроки. Такую задачу глава Коми поставил 19 декабря на заседании регионального правительства, сообщает пресс-служба руководителя республики.

– План был подготовлен в установленные сроки, сейчас он проходит согласование в федеральных органах. Руководителей органов исполнительной власти республики – участников разработки и соисполнителей проекта плана – прошу обеспечить оперативное взаимодействие с профильными федеральными министерствами и сделать все возможное для того, чтобы каждая строчка, каждый пункт плана был согласован. О результатах этой работы прошу доложить персонально. Срок – до конца этого года, – сказал руководитель региона.

Напомним, в августе текущего года глава Коми принял участие в совещании Владимира Путина с руководителями угледобывающих регионов. Сергей Гапликов доложил президенту о ситуации в Воркуте и Инте, обратившись с просьбой оказать региону дополнительную поддержку. По итогам совещания глава государства дал поручение правительству страны разработать совместно с правительством Коми план дальнейшего развития городских округов «Воркута» и «Инта».

К обсуждению проекта плана по развитию северных городов Коми были привлечены жители республики. По поручению Сергея Гапликова на портале «Активный регион» была создана онлайн-приемная, где каждый желающий мог оставить предложения по программе развития Воркуты и Инты. Всего поступило 77 предложений.

Также в рамках проектного офиса к разработке документа были подключены руководители профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра УрО РАН, предприниматели.

В числе основных мероприятий плана – развитие автомобильного и авиасообщения с городами, оптимизация и модернизация коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, разработка новых месторождений полезных ископаемых, развитие социальной сферы (реконструкция учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, оснащение оборудованием), развитие туризма.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru