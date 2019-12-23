План по переселению из ветхого жилья выполнен

В Коми выполнили программу переселения граждан из аварийного жилья на 2019 год. Об этом главе региона Сергею Гапликову доложил на заседании правительства республики вице-премьер Константин Лазарев.

В рамках национального проекта «Жилье» на территории Республики Коми реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу либо реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

Константин Лазарев проинформировал, что программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда запланирована на период до 1 сентября 2025 года и разделена на этапы, каждый из которых реализуется два года.

В этапе 2019 года программы переселения на 2019-2020 годы предусмотрено расселение 73 многоквартирных домов из аварийного жилищного фонда площадью 14,79 тысячи квадратных метров. Из 346 жилых помещений будет расселен 871 человек. В 2019 году необходимо было расселить не менее 120 человек из 1,98 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

– По состоянию на 1 декабря 2019 года расселено 3,97 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, 116 жилых помещений, 229 граждан. Таким образом, запланированные на этот год показатели достигнуты, – прокомментировал министр строительства и дорожного хозяйства Андрей Крикуненко.

Лина ПЕРОВА

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