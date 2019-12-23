Лучший молодой охотник живет в Помоздино

В минувшую субботу в Усть-Куломе состязались молодые охотники. Районный конкурс «Туган» собрал творческую, спортивную и активную молодежь. Организатором мероприятия стал районный Дом культуры.

С утра на площади перед ДК и в парке перед администрацией Усть-Куломского района специалисты Центра спортивных мероприятий подготовили охотничью тропу, которую предстояло пройти конкурсантам. Целая полоса препятствий поджидала каждого на пути к «добыче». Добыть ее полагалось с помощью топора и деревянного копья.

После обеда в концертном зале Дома культуры начался творческий этап конкурса. Каждый участник подготовил номер. Кто-то станцевал вальс, кто-то показал сценку, кто-то читал стихи, но были и такие, кто решил показать свою силу. Приз зрительских симпатий завоевал житель села Нижний Воч Николай Морохин.

А победителем конкурса стал Максим Игнатов, представляющий село Помоздино. Вместе с главным призом лучший охотник получил и приз от сенатора Дмитрия Шатохина. Кроме того, всех участников наградило представительство МОД «Коми войтыр».

Лина ПЕРОВА