Теплый вечер в Визинге

Двенадцать спектаклей за двенадцать лет поставила театральная студия из сысольского райцентра

В российский Год театра «Республика» продолжает проект «Народный театр». Это истории самодеятельных театральных коллективов и студий, работающих в городах и районах Коми. Театральная студия «Шоныд рыт» («Теплый вечер») районного Дома культуры села Визинга – относительно молодой коллектив. О его истории изданию рассказала руководитель и режиссер студии Лариса Кальматкина.

-В нашей студии занимаются люди разных возрастов и профессий. Здесь есть медработники, учителя, работники культуры, социальной защиты, предприниматели, пенсионеры. Наверное, каждый из них по-своему ответит на вопрос, а что привело его в любительский театр и почему ему нравится выступать на сцене. Но всех нас объединяет то, что мы любим активный образ жизни и не хотим свободное время проводить на диване перед телевизором. Ведь для того, чтобы выступить на сцене, а тем более сделать спектакль, нужно провести не одну репетицию. Еще и показ постановок, гастроли. Все это, конечно, требует много времени, усилий, а главное – увлеченности, – подчеркнула наша собеседница.

Идея создать в Визинге свою театральную студию, по примеру давно действующего народного театра в прилузском райцентре – Объячево, появилась в 2007 году. Начальник управления культуры Сысольского района Галина Стодольская предложила взяться за новое дело Ирине Плешевой. Самодеятельный поэт-песенник, она автор слов гимна Сысольского района. Чтобы взяться за дело профессионально, Ирина Плешева прошла обучение в республиканском колледже культуры имени Чисталева по специальности «Руководитель театрального коллектива». В студии собрались первые девять ее актеров, которые откликнулись на объявление о наборе. Среди них активные участники художественной самодеятельности района: Александр Пунегов, Людмила Самойлова и Лариса Кальматкина. Для своей первой постановки начинающий режиссер выбрала комедию Николая Белых «Еретнича» («Колдунья»). В день премьеры спектакля также была показана инсценировка по рассказу Василия Шукшина «Три грации». В ней, помимо трех перечисленных актеров, были заняты Валентина Раевская и Татьяна Пунегова.

С ноября 2018 года руководить студией начала Лариса Кальматкина. Историк по образованию, она много лет проработала в районной газете, занималась художественной самодеятельностью, а в театральной студии – с самого ее образования. Помимо работы в театральной студии, Лариса Кальматкина является сотрудником Музея истории и культуры Сысольского района.

Большинство своих спектаклей студийцы ставят на родном коми языке. Сысольские зрители любят постановки о жизни сельчан. Поэтому с большим успехом прошли спектакли «Сиктса шызьӧм» («Деревенский переполох»), «Ӧтка олӧм абу олӧм» («Одиночество – не жизнь») по пьесам Валентины Лекановой, а из классики в Визинге поставили на коми языке шутку Антона Чехова в одном действии «Предложение» («Корасьӧм»).

– Лирические комедии на коми языке о деревенской жизни – это конек нашей студии, – отметила Лариса Кальматкина. – В этом же ключе была показана комедия на русском языке «Поросенок и жених» удмуртского драматурга Анатолия Григорьева. В ней своим артистическим талантом блеснули Дмитрий Кропанев, Владимир Дроздов, Андрей Майбуров, Валентина Лапшина. В этом спектакле была занята и наша молодежь: Мария Семенчина, Михаил Михеев, Михаил Овчинников.

Но студия не ограничивается постановкой спектаклей в одном жанре. Так, еще Ирина Плешева поставила спектакль «Аппендикс» по пьесе Любови Терентьевой. Здесь уже появились философские размышления героев. Была поставлена драма Ивана Коданева «Рейсын» («В рейсе»). Для детей и взрослых подготовили сказки «Счастливый случай», «Правдивое зеркало» и «Синяя борода».

Особенностью коллектива является то, что он разновозрастный. В лирической драме Алексея Попова «Коркӧ ӧд аддзысям» («Когда-нибудь увидимся») главные роли исполнили представители старшего поколения студии: Нина Фролова и сразу две Валентины Поповы – Валентина Ивановна и Валентина Михайловна. В спектакле была затронута тема Великой Отечественной войны и послевоенной жизни.

– Очень трогательная получилась постановка, – поделилась Лариса Кальматкина. – Такие спектакли составляют золотой фонд нашей театральной студии.

В 2009 году за спектакль по пьесе Валентины Лекановой «Сиктса шызьӧм» («Деревенский переполох») студия получила звание «Народный коллектив художественного самодеятельного творчества» и уже несколько раз за прошедшее время подтвердила его. С того же года коллектив стал постоянным участником республиканского фестиваля «Неделя театра в Прилузье». На пятом республиканском фестивале Дмитрий Кропанев был награжден дипломом «За лучшую мужскую роль», а на седьмом фестивале коллектив получил диплом в номинации «Лучший спектакль, посвященный проблемам жизни села» за постановку «Поросенок и жених». Восьмой фестиваль принес коллективу диплом лауреата второй степени за спектакль «Рейсын».

Студия «Шоныд рыт» – постоянный участник районных и республиканских культурных мероприятий. Это конкурс чтецов «Звуки северной лиры», празднования Дня Победы, новогодние проекты районного Дома культуры, «Ночи искусств» в районном музее истории и культуры и другие.

Почти в каждом спектакле есть музыкальный номер, в них используются творческие работы участников студии: несколько песен было написано на стихи Ирины Плешевой, частушки сочиняет Валентина Попова.

У визингского коллектива сложились дружеские отношения с режиссером и драматургом из Выльгорта Валентиной Лекановой.

– Когда мы ставили лирическую драму «Сёрмӧм шуд» («Запоздалое счастье»), Валентина Николаевна несколько раз приезжала на репетиции, чтобы помочь мне в первой моей самостоятельной постановке, – сказала Лариса Кальматкина.

Спектакль «Сёрмӧм шуд» самодеятельные артисты показали в родном районе: в Визинге, Куратово, Чухлэме, Межадоре, Пыёлдино. Минувшей весной они представили его на фестивале театрального искусства в Прилузском районе. А на прошедшем недавно в Сыктывкаре театральном фестивале «Коми рытъяс» эту драму отметили дипломом в номинации «Лучшая постановка про любовь».

В драме показали свои таланты Иван Попов, Елена Головлева, Михаил Михеев, Нина Фролова, Александр Пунегов, Валентина Лапшина, Александр Голосов, Галина Кичигина. Над декорациями работали Светлана Расенкова и Игорь Дроздов. Звукорежиссер Николай Некрасов, светооператор Владимир Майбуров. Водители Николай Макаров и Александр Канов.

Общее же количество участников театральной студии за прошедшие двенадцать лет – около тридцати человек. Причем две трети – женщины и девушки. Больше всего главных ролей сыграли учитель визингской школы Дмитрий Кропанев и сотрудник районной больницы Валентина Лапшина. Каждый из участников коллектива по-своему ярок и индивидуален. Всех их объединяет то, что они люди с активной жизненной позицией: энергичные, неугомонные, с «огоньком» в душе. Увлеченность, ответственность, самоотдача – черты, присущие каждому участнику.

Занятия проходят не менее двух раз в неделю, но руководитель проводит также индивидуальные репетиции, готовит номера чтецов.

– Немаловажное значение для нас имеет поддержка руководства управления культуры и районного Дома культуры, – отметила режиссер студии. – В Год театра в России был отремонтирован и обустроен кабинет для занятий нашей студии, приобретены костюмы и мебель. Кстати, о названии коллектива. До нынешнего года его не было. После обсуждения предложенных вариантов и голосования выбор пал на название «Шоныд рыт». Оно символичное, так как большинство спектаклей проходит в вечернее время, когда люди хотят отдохнуть от трудов праведных, отвлечься от забот. Хочется, чтобы и атмосфера этих вечеров была теплой и душевной.

В творческих планах студии – подготовка к 75-летию Победы и постановка спектакля к этой знаменательной дате.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и из архива театральной студии «Шоныд рыт»