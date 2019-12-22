Скрытная летяга, редкая дендрискостикта и лосиный роддом

Уникальный национальный парк «Койгородский», созданный постановлением правительства России 7 декабря, занимает часть территорий Койгородского и Прилузского районов, с юга к парку примыкает участок «Тулашор» заповедника «Нургуш», относящийся к Кировской области. Почему этой территории нужно было придать особый природоохранный статус, чем уникальна флора и фауна нового национального парка, шла речь на пресс-конференции, прошедшей в Сыктывкаре 18 декабря.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин напомнил, что «Койгородский» – третья федеральная охраняемая природная территория в Коми. Первые две – Печоро-Илычский заповедник и национальный парк «Югыд ва».

– Парк «Койгородский» был создан в рамках проекта «Экология», по всей стране до 2024 года должны появиться 20 национальных парков и заповедников федерального значения. Сейчас нужно провести все процедуры, связанные с созданием парка, формированием его границ, расчетом бюджетов, управлением, переводом земель из лесного фонда, – сообщил министр. – В Минприроды России, департаменте охраняемых территорий обещали все эти процедуры ускорить и до конца 2020 года полноценно парк запустить. В штате должны работать местные жители.

Видимо, запуск нацпроекта «Экология» и послужил одной из причин того, что на федеральном уровне согласились с необходимостью нового национального парка в южной части Коми. Как рассказал директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Юрий Паутов, разговоры, что этот лесной массив нужно сделать охраняемым, начались еще в конце 1990-х.

– Тогда природоохранные организации России выделяли так называемые малонарушенные природные территории, и вот эта территория в российских масштабах называлась «Южной». Название «Койгородский» появилось в 2009 году, когда между правительством Коми и Минприроды России было подписано соглашение о намерении создания этого национального парка. Он был включен в концепцию развития сети ООПТ России до 2020 года, – рассказал Юрий Паутов. – С тех пор началось плановое обследование этой территории, в нем принимали участие и сотрудники нашего фонда, и привлеченные эксперты. Было две экспедиции Института биологии Коми НЦ УрО РАН. В 2017 году фонд подготовил обоснование создания парка.

Юрий Паутов продемонстрировал спутниковые снимки этой территории и прилегающих к ней участков летом. На территории нацпарка выделяется темно-зеленый, почти черный, участок – это пихтовые и еловые леса, абсолютно не тронутые человеком, вырубки здесь никогда не проводились. Высота елей достигает 28 метров. Светло-зеленые участки – те, где прошел большой ветровал в 1986 году, сейчас там растет береза и осина, но они уже состарились, начинают разрушаться и скоро уступят место хвойным. Примерно в центре нацпарка выделяется полоска с лиловыми вкраплениями – следы ветровала 2007 года, пока там царствуют травы, иван-чай, который сразу приходит на вырубки, места пожаров и ветровалов. А вот на примыкающих территориях сплошь светло-зеленые участки, это следы рубок 20-30-летней давности, и лиловые квадратики совсем недавних вырубок. Возможно, так бы выглядела и часть территории нынешнего нацпарка, поскольку в 2000-х ее отдали в аренду Монди СЛПК, но предприятие, выслушав доводы тех, кто хотел сохранить уникальный лесной массив, отказалось от лесозаготовки в этом месте.

Директор регионального Центра по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) Александр Ермаков отметил, что промышленники Коми в большинстве своем вообще люди ответственные, с пониманием относятся к вопросам сохранения биоразно-образия. И природоохранные организации тоже ищут компромиссы, когда речь идет об объектах, необходимых для развития республики: прокладке дорог, нефтяных и газовых магистралей, добыче полезных ископаемых.

– Вот так все вопросы и должны решаться мирным путем, а не стычками с «зелеными», – высказался Александр Ермаков.

Врио директора института биологии, доктор биологических наук Светлана Дегтева рассказала, что создание нацпарка позволяет закрыть вопрос крупных пробелов в сохранении биоразнообразия.

– Массив не подвергался воздействию человека. Часть подвергалась нарушениям естественного характера – ветровалам, пожарам, там сформировались в основном насаждения осины в высоком возрасте – до 150 лет. Под ее пологом хорошие условия для возобновления ели и пихты. В первом ярусе уже есть примесь хвойных деревьев, во втором-третьем они преобладают. А большое количество мертвой древесины – основа жизни лишайников, древоразрушающих грибов, насекомых, ряда видов птиц. Переход от лиственных к хвойным способствует богатейшему видовому разнообразию, – пояснила Светлана Дегтева. – Территория пока обследована не в полной мере, ждем новых находок – редких видов и впервые отмеченных для наших территорий.

Новые находки, впрочем, уже есть. В 2017 году на территории нацпарка побывали ученые из Бельгии, чтобы исследовать лишайники, которые сейчас больше в Европе уже и не найдешь – не сохранились. Взяли образцы для генетического анализа. А в результате, как рассказала старший научный сотрудник отдела флоры и растительности севера института биологии Татьяна Пыстина, будет описан и новый для науки вид, лишайник рода Dendriscosticta – дендрискостикта альгида, сейчас готовится научная публикация.

– Сама я на этой территории была три раза. Она большая, удалось заходить только на краевые участки, но мы были поражены тем обилием редких видов, которые там встречаются. Это сравнимо с Печоро-Илычским заповедником, – рассказала Татьяна Пыстина. – По предварительным подсчетам, 98 видов из Красной книги Коми там встречаются, из них девять видов Красной книги России. Огромное количество лобарии легочной – пульмонарии. Много реликтовых видов лишайников.

– Думаю, там и барсук должен быть обязательно, – высказал мнение о фауне нацпарка Александр Ермаков.

– Следов барсука мы там не замечали. А вот следы пребывания дикого северного оленя в заповеднике «Нургуш» отмечались, так что он может перебегать и на нашу сторону. Это довольно малочисленный вид, – пояснил ведущий инженер отдела экологии института биологии Андрей Королев. – Из птиц довольно много крупных хищников, виды, приуроченные к старовозрастным лесам. Там много больших деревьев с дуплами, в которых селятся такие крупные птицы, как неясыти – бородатая и длиннохвостая. В пойменных угодьях много бобра. Теоретически здесь может жить большое количество летяги, эти условия для них идеально подходят. Но сколько ни искали, не могли найти следов. Очень скрытный вид, ведет ночной образ жизни, я вообще никогда ее живьем не видел.

– И я ни разу в жизни не видел, – вздохнул Александр Ермаков.

Еще одна надежда ученых на заказник, что там может обнаружиться исчезающий вид – европейская норка. Сотрудники «Нургуша» ее встречают иногда. В республике европейскую норку вытеснила ее американская сестра – во времена СССР ее активно выращивали в зверосовхозах, пришлые зверьки уходили на волю и захватывали места обитания «коренной» норки.

Кроме того, по словам участников пресс-конференции, территория нацпарка – настоящий рай для лосей.

– Зимой очень много следов лося. Отсутствует дорожная сеть, а охотники сейчас обленились, на лыжах не ходят, на снегоходе туда по бурелому не заедешь. Поэтому зимой там лоси концентрируются, – пояснил Андрей Королев.

– Эта территория – как роддом для лосей: перестойные ельники, поэтому снег не такой глубокий. Пихтовый подрост, осина рядом, можжевельники – все для питания лосей. И волку там за ними не угнаться, – добавил Юрий Паутов. – И людей там не бывает. Дорог нет, до ближайших населенных пунктов около 40 километров, грибники в такую даль пешком не пойдут, а охотникам не проехать.

Тем не менее есть планы по организации на этой территории экологического туризма, но не в той части, которая вообще не нарушена человеком, а на участках, которые ближе к цивилизации и менее ценны в плане сохранения редких видов. Там, по словам Романа Полшведкина, возможен будет и сбор ягод-грибов и даже лицензированная охота.

Сейчас территория национального парка составляет 56,7 тысячи гектаров, но, весьма вероятно, в будущем может увеличиться до 80 тысяч. Есть идея включить в ее состав кластер кировского заповедника «Нургуш» – «Тулашор», который примыкает к «Койгородскому».

– Стоит объединить эти территории, чтобы обеспечить их должную охрану, потому что для административного центра Кировской области, для основной администрации заповедника «Нургуш» «Тулашор» – территория удаленная, доступность со стороны Коми гораздо проще, – рассказал Роман Полшведкин. – Предварительно мы прорабатывали вариант включения этого кластера в нацпарк. Но в 2017 году, когда данный вопрос обсуждали на уровне Минприроды России, то стало понятно, что по процедурам гораздо проще создать сначала у нас нацпарк, а потом организовывать мероприятия по объединению территорий. Руководство Кировской области, их минприроды эту идею поддерживают. В случае объединения это будет трансграничная территория с центром управления в нашей республике.

По словам министра, пока не решено, где будет офис национального парка. Скорее всего, в Койгородке. Рассматриваются кандидатуры на пост руководителя. В штат войдут 45 человек. По предварительным подсчетам, обходиться содержание «Койгородского» будет в 28-30 миллионов рублей в год.

Анна ПОТЕХИНА

Фото bnkomi.ru и silvertaiga.ru