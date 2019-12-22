Призер чемпионата «Абилимпикс» Юлия Быковская: «Что не умею, тому научусь»

После окончания университета сыктывкарка Юлия Быковская долго не могла найти работу: работодателей смущало отсутствие опыта и инвалидность третьей группы. Два года назад с помощью cлужбы занятости ее приняли на работу бухгалтером. Доверие работодателя девушка оправдала. Она не только зарекомендовала себя отличным специалистом, но и в ноябре этого года стала бронзовым призером всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в номинации «Специалист».

Юлии Быковской 27 лет. Несколько лет назад она окончила экономический факультет СГУ, потом курсы бухгалтерского учета. Найти работу самостоятельно не получилось, и девушка обратилась в Центр занятости населения Сыктывкара. Там ей предлагали разные вакансии бухгалтеров, но, куда бы она ни пришла с направлением от центра занятости, ей отвечали отказом из-за отсутствия опыта.

Когда появилась вакансия в централизованной бухгалтерии учреждений культуры, то девушку туда брать не хотели, объяснив это тем, что участок работы очень ответственный, требуется опытный специалист, поскольку в его обязанности входит начисление заработной платы, причем для всех учреждений культуры.

– Но, переговорив с главным бухгалтером, мы убедили взять Юлю под нашу ответственность, – рассказала начальник отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников сыктывкарского центра занятости Ирина Горохова. – Мы в ней были уверены, потому что с ней проводили работу и видели, что она очень серьезный, настроенный на труд человек. И главное – не боится браться за дело. Говорит: «Если чего-то не знаю, то научусь». Мы очень просили руководителя учреждения: «Попробуйте, возьмите ее на испытательный срок, вы не пожалеете». Ее трудоустроили временно как испытывающую трудности в поиске работы, с выплатой материальной поддержки из средств службы занятости.

Сначала медленно, но все же без ошибок, девушка работала, осваивала участок. А сегодня она прекрасно влилась в коллектив и доказала всем свой профессионализм не только работой, но и победами во всероссийском конкурсе.

По словам самой Юлии Быковской, ее работа требует повышенного внимания: нужно не ошибиться при оформлении документов, введении расчетного счета, указании суммы и наименования контрагента. У нее это получается. Сейчас она работает на участке «Банк». Это оплата счетов учреждений за товары или коммунальные и другие услуги.

– После девяти месяцев работы меня пригласили в первый раз поучаствовать в чемпионате «Абилимпикс». Это было в октябре 2017 года, – рассказала собеседница издания. – В том году на региональном этапе я заняла первое место, а на всероссийском этапе в Москве – седьмое. Видимо, переволновалась. В этом году меня опять пригласили поучаствовать. На этот раз я усердно готовилась и уже была более уверена в себе. Победила в республике и поехала в Москву на финальный этап.

Чемпионат проходил по разным категориям: студенты, школьники и специалисты. В категории «специалист» вместе с Юлией Быковской было десять участников. По условиям конкурса, за три часа нужно было выполнить четыре блока заданий. Первое – авансовый отчет, второе – приобретение товаров, третий блок – это реализация и продажа, а четвертый – составление отчета.

– Я выполнила все задания за час. Конечно, нам говорили, что время не имеет значения, но, я думаю, при подведении итогов жюри отмечает, за какое время справились те, у кого хорошие результаты, – пояснила она.

Останавливаться на достигнутом сыктывкарка не намерена. В ее планах – через два года опять занять первое место по Коми, поехать на всероссийский этап и занять первое место уже по России.

Галина ГАЕВА

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