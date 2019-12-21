За партами только родители

Школа осознанного родительства начала действовать минувшей осенью на базе сыктывкарского Центра социальной помощи семье и детям. Науке грамотного общения с детьми здесь обучают тех, в чьей семье воспитывается приемный или опекунский ребенок.

Программа школы предназначена для приемных родителей и опекунов, имеющих трудности в воспитании детей. Ее реализация стартовала в сентябре. Состоит программа из трех блоков и рассчитана на родителей, имеющих детей дошкольного, школьного и подросткового возраста. Первый блок занятий – «Воспитание детей дошкольного возраста» – недавно уже завершился.

Как рассказала «Республике» директор отделения помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающим семьям Ольга Коклева, замещающая семья – это специфическая категория, накладывающая дополнительную ответственность на взрослых за воспитание ребенка. При вхождении приемного ребенка в новую семью неизбежно возникают проблемы и сложности. Однако не всегда приемным родителям удается решить естественно возникающие в этом случае затруднения.

Массовая практика передачи детей-сирот в замещающие семьи показывает, что, несмотря на предварительную педагогическую и психологическую подготовку потенциальных родителей, детско-родительские отношения зачастую все равно складываются деструктивно, что приводит к возврату ребенка в детдом. Первая волна возвратов начинается в адаптационный период. Вторая волна – когда приемный ребенок достигает подросткового возраста. При этом распад замещающей семьи нередко происходит по инициативе ребенка даже после длительного, благополучного периода жизни в этой семье.

Часто на воспитание в семью ребенка забирают родственники, для которых обучение в школе приемных родителей не является обязательным. Тем не менее проблемы возникают и в родственных семьях тоже. И далеко не всегда взрослые умеют их грамотно разрешать, иногда даже неосознанно обостряя конфликт до такой степени, когда уже без помощи специалиста его невозможно разрешить. Особенно велика вероятность возникновения таких неуправляемых ситуаций в семьях, где ребенок-подросток находится под опекой бабушек и дедушек.

Бывает, что сложная ситуация вынуждает опекунов идти на крайние меры и писать заявление об отказе от опекунства. Каждый такой случай разбирается на специальной комиссии вместе с представителями органов опеки, социальных служб, психологами, педагогами. Вопрос, можно ли как-то спасти семью или надо забрать оттуда ребенка, решается коллегиально.

Новая, разработанная специалистами Центра социальной помощи семье и детям программа «Школа осознанного родительства» направлена как раз на то, чтобы вероятность таких ситуаций свести к нулю. Ведь, если обладать необходимыми знаниями и привлекать к помощи специалистов, можно избежать многих проблем.

– Программа «Школа осознанного родительства» – это групповая форма работы, – рассказала психолог Татьяна Бушуева. – Нацелена она на семьи, у которых в силу возраста детей примерно одинаковые проблемы. Поэтому разделена на три блока – по детским возрастам. Это комплексная работа, в которую входят обучающие семинары и психологические тренинги для родителей, а также индивидуальная и групповая работа детей с психологом. Если специалист выявил при патронаже семьи проблемы или родители сами обратились к нам, мы сразу предлагаем им обучение в этой школе.

Часть родителей, воспитывающих детей от трех до восьми лет, уже прошли обучение. С января 2020 года начнется реализация второго блока – для родителей, которые воспитывают детей младшего школьного возраста. А уже после этой группы к обучению приступят родители подростков.

– Возраст от 14 до 18 лет – это очень специфический возраст, когда авторитет родителей у ребенка уходит на второй план и дети стремятся к самоутверждению, – отметила Татьяна Бушуева. – Когда ребенок входит в этот возраст, родителям становится еще сложнее, потому что арсенал средств воздействия на него заметно уменьшается. У нас есть уже список родителей, которые хотят пройти эту программу. Мы будем рассматривать особенности подросткового возраста, методы воздействия на детей, способы взаимодействия, как не нарушать их личностные границы и правильно возлагать на них ответственность.

«Школа осознанного родительства» – это не просто лекции специалистов, по большей части это возможность проработать сложные ситуации в семье в ходе тренингов, на которых родители моделируют ситуации, проигрывают роли – свои и детские, пропускают ситуацию через свои чувства, чтобы потом понять и ребенка, и себя.

В семье сыктывкарки Светланы воспитываются две приемные девочки девяти и одиннадцати лет. В школу осознанного родительства она пришла, потому что не получалось наладить правильный контакт со старшей девочкой, которая нередко перечит ей, отказывается выполнять свои обязанности по дому и в учебе, конфликтует с ее кровным ребенком.

– Когда я оформляла приемную семью, я прошла школу приемных родителей, – рассказала Светлана. – Но это обучение не гарантирует рецептов на все случаи жизни: дети ведь все разные. А здесь нам помогают к каждому ребенку подобрать ключик, мы рассматриваем и анализируем все возникающие у нас сложные ситуации. Нам помогают правильно выстраивать отношения с детьми. Ведь эти дети не знают правила семьи, им нужно это привить.

Любовь Анатольевна уже пенсионерка. Девять месяцев назад они с мужем взяли под опеку девочку шести лет.

– Это дочь родственников мужа, оба родителя у нее ушли из жизни, – рассказала женщина. – Мы забрали ее из реабилитационного центра. Девочка беспроблемная, да и мы с мужем имеем опыт: своих шестерых детей вырастили, уже четверо внуков у нас. Однако эта школа нам с мужем все равно очень нужна. Время ведь не стоит на месте. Сейчас уже и дети другие, и методы их воспитания другие. Я вот, например, впервые узнала здесь, что такое тайм-аут. Это когда вместо того, чтобы по старинке ставить ребенка в угол, усаживаешь его на стульчик, чтобы он успокоился, осмыслил свой поступок. Здесь мы учимся понимать, как правильно поощрять маленького человека и как при необходимости его наказывать, чтобы не обижать, а помочь осмыслить свое поведение. Мы с этим ребенком молодеем. Муж у меня ожил, а то ведь он инвалид третьей группы, а сейчас у него глаза блестят, он на лыжах с ней ходит, гуляет, общается.

Еще одна участница школы – Елена – в 2018 году взяла на воспитание двух приемных девочек – полутора и семи лет. Младшей тогда было всего два месяца.

– Своих детей у нас с мужем нет. Планировали взять новорожденную малышку, но оказалось, что у нее есть сестренка. Решили девочек не разлучать и взяли вторую, – рассказала Елена. – За этот год и три месяца сложностей было очень много, они есть и сейчас. Начиная с того, что детки не очень здоровые, их нужно лечить, а везде огромные очереди. В центре есть юрист, который разъясняет льготы и права приемных семей: мы же юридически неграмотные. Сейчас мои дети проходят курс реабилитации на базе РДКБ, так как девочки с большой задержкой развития. Это и массажи, и парафин, и медикаментозное лечение. У младшей – моторная задержка, она очень долго не сидела, не вставала на ножки. Конечно, пока мы стояли в очереди на бесплатную реабилитацию, приходилось пользоваться услугами частных платных массажистов, потому что самое ценное в реабилитации ребенка – это время. Если месяцами ждать, когда подойдет очередь, можно упустить это время.

Со старшей девочкой у Елены были такие проблемы, что поначалу она, как сама сейчас признается, была в ужасе. Поскольку ребенок не получал должного внимания в кровной семье и в детдоме, то она была очень агрессивной. Это и аутоагрессия, которая проявлялась в том, что девочка кусала и била себя, и агрессия по отношению к окружающим.

– Мы взяли ее в три с половиной года, но она почти ничего не умела, – призналась Елена. – Многие знакомые нам говорили, что она как Маугли. У ребенка была большая задержка психического и речевого развития. Она не разговаривала, ничем не могла заниматься, не умела сосредоточить внимание. Даже мультики не смотрела. Мы с мужем опускали руки: нам ведь изначально не сказали, что будет так. Обратились в центр к психологам, начали приводить ребенка на индивидуальные занятия. Сложности есть до сих пор, но она хотя бы уже может ходить в детский сад. А то ведь раньше даже в садике ее невозможно было оставить, воспитатели буквально через пару часов после моего ухода звонили, просили забрать ребенка, потому что справиться с ней не было возможности – она всех била. Сейчас девочка ходит в развивающий детсад, и за год у нее большой прогресс. У нее уже есть любимые мультики, любимые игрушки. Потихоньку она восстанавливается, раскрывается и теперь уже больше похожа на домашнего ребенка, чем на Маугли. Хотя это процесс небыстрый, еще много придется работать.

Специалист по социальной работе с приемными семьями Наталья Сивкова пояснила, что часто приемные родители сталкиваются с трудностями внутри себя, то есть с появлением ребенка в семье с ними начинает что-то происходить, чего они совсем от себя не ожидали:

– Психологическое сопровождение, которое они получают в школе осознанного родительства да и вообще в сотрудничестве с нашими специалистами, дает им весомую моральную поддержку: я не один, есть люди, которые готовы меня поддержать и помочь. А значит, я справлюсь.

Галина ГАЕВА

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