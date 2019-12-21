Взятки «соседствуют» с растратами

Главный следователь Коми рассказал об особенностях резонансных дел о коррупции

Коррупционных преступлений в Коми стало немного меньше. Связано это и с ужесточением наказания за коррупцию, и с профилактической работой, и с изменениями в системе госзакупок. Такое мнение высказал руководитель регионального следственного управления СК России Андрей Исаев на заседании общественного совета при ведомстве. Мероприятие было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией.

По информации следственного управления, в этом году количество уголовных дел, возбужденных по фактам коррупционных преступлений, снизилось. В прошлом году было возбуждено 92 таких уголовных дела, за аналогичный период текущего года – 80. В этом году снизилось количество уголовных дел, возбужденных по факту присвоения и растраты (пять против восьми в прошлом году). Меньше выявлено фактов коммерческого подкупа (11 против 15). Наибольший общественный резонанс вызывает такой вид коррупционных преступлений, как получение взятки. В 2018-м было возбуждено 29 уголовных дел по фактам получения взяток, в этом году – 25. Зато существенно возросло количество уголовных дел по фактам дачи взяток: в этом году – 17, за аналогичный период прошлого года было всего девять.

Сотрудники следственного управления традиционно уделяют большое внимание вопросам возмещения ущерба при расследовании коррупционных преступлений. Эта задача, по мнению следователей, не менее важна, чем изобличение преступников и их наказание. Всего сумма ущерба по уголовным делам коррупционной направленности за 11 месяцев этого года составила чуть более 84 миллионов рублей. А в рамках расследования наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 176 миллионов рублей. Благодаря принятым мерам возмещение причиненного ущерба будет обеспечено в полном объеме.

Самой коррупциогенной остается правоприменительная сфера. В этом году расследовано шесть преступлений, совершенных сотрудниками МВД, три – сотрудниками УФСИН региона. Семь коррупционных преступлений зафиксировано в сфере здравоохранения и социального обеспечения, два – в сфере образования и науки.

Как правило, в правоохранительных структурах преступления выявляются сотрудниками подразделений собственной безопасности ведомств.

На днях направлено в суд уголовное дело в отношении бывших начальника и инспектора регистрационно-экзаменационного отделения отдела ГИБДД Усинска. Они обвиняются в получении взяток, злоупотреблении служебными полномочиями, служебном подлоге.

По версии следствия, сотрудники полиции в период с июня 2017 по ноябрь 2018 года получили взятку в размере 195 тысяч рублей от представителя ООО «Эриэлл Нефтегазсервис» за допуск подставных лиц к сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами. За незаконное вознаграждение начальник отдела внес в официальные документы ложные сведения о том, что 50 граждан Узбекистана успешно сдали экзамен. А инспектор за вознаграждение «принял» экзамен у шестерых граждан Узбекистана. Как установлено следствием, 150 тысяч рублей были переданы инспектору наличными. На оставшуюся сумму полицейским регулярно передавали продукты, спиртные напитки, а также национальные блюда узбекской кухни. Вину в совершении инкриминируемых деяний фигуранты не признали. По информации прокуратуры Коми, сотрудники надзорного ведомства в связи с расследованием данного уголовного дела принимают меры по ликвидации последствий коррупционных проявлений. По искам прокурора 26 незаконно выданных водительских удостоверений аннулированы судом.

Если в предыдущие два года был резкий рост коррупционных уголовных дел в отношении медиков, то в этом году идет резкое снижение количества уголовных дел в отношении врачей. Напомним, главврачи получали «откаты» от фармацевтических компаний за заключение с этими фирмами договоров на поставку лекарств. По мнению руководителя следственного управления по Коми Андрея Исаева, медики действовали с беспрецедентной наглостью. Они договаривались с поставщиками, те на их личную банковскую карту переводили 10-15 процентов от стоимости контракта.

В этом году к уголовной ответственности привлечен только один бывший главврач, да и то за «старое» преступление. Этот бывший медицинский работник уже отбывал наказания за коррупционные преступления, когда было выявлено еще одно его незаконное деяние. Сейчас он ждет нового приговора суда.

Андрей Исаев считает, что здесь сработал весь комплекс принятых мер: и суровые приговоры суда с назначением в качестве наказания реального лишения свободы, и проверки доходов медиков, и изменение системы госзакупок – теперь некоторые закупки проводятся централизованно минздравом региона через минфин, поэтому возможностей для злоупотреблений у главврачей стало меньше.

Особенностью этого года следователи назвали большое количество уголовных дел в отношении различных должностных лиц, которые выполняют управленческие функции в коммерческих и иных организациях. Расследование таких уголовных дел завершено и в Сосногорске, и в Сыктывкаре, и в Ухте. Самым резонансным из них сотрудники следственного управления считают уголовное дело в отношении высокопоставленных сотрудников сетевой компании «МРСК Северо-Запада». Они обвиняются в получении взяток. Следствием наложен арест на имущество фигурантов дела на сумму более 70 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2014-2018 годах фигуранты систематически получали откаты от восьми представителей коммерческих организаций Республики Коми, Вологодской, Кировской и Тюменской областей за беспрепятственную приемку и оплату работ по заключенным договорам подряда и иное проявление лояльности к этим фирмам. Всего участники преступной группы «обложили данью» исполнение 44 контрактов, размер полученных взяток превысил 74 миллиона рублей.

Бывший замгендиректора ПАО «МРСК Северо-Запада» Павел Ширяев полностью признал вину в инкриминируемых деяниях и заключил с прокурором Республики Коми досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Павел Ширяев уже признан виновным и получил наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии, штрафа в 30 миллионов рублей и запрета занимать должности в коммерческих организациях. Уголовное дело в отношении пятерых его сообщников рассматривается в суде.

В Ухте к уголовной ответственности привлечены преуспевающая местная бизнесвумен, бывшая директор психоневрологического интерната и два посредника в получении взятки. Директор интерната получала от коммерсантки «откаты» за возможность исполнять контракты на поставку продуктов питания в интернат. Руководителю учреждения вменялась в вину еще и растрата.

– В таких случаях взятки обычно «соседствуют» с растратой, поскольку цены на продукты питания завышаются. Предприниматель и сама в большом плюсе оставалась, и с прибыли в течение нескольких лет отдала директору учреждения семь миллионов рублей в качестве взяток, – рассказал Андрей Исаев.

В итоге бывшая директор интерната, которой к моменту вынесения приговора исполнилось 73 года, приговорена к пяти годам лишения свободы, коммерсантка за дачу взяток получила девять лет лишения свободы.

Андрей Исаев напомнил и о позитивных изменениях законодательства России в сфере противодействия коррупции. Помимо немалых сроков лишения свободы в качестве наказания пре-дусмотрены крупные штрафы, зачастую многократно превышающие размер взятки. Также конфискуется сумма взятки даже в том случае, если коррупционер уже потратил незаконно полученные деньги.

– В Коми работа не сводится только к расследованию и рассмотрению дел о совершении преступлений, к выявлению лиц. Большое внимание уделяется и профилактике данных преступлений. Мы выносим по всем уголовным делам данной категории представления. Проводится очень большая работа совместно с органами прокуратуры и МВД в части разъяснения действующего законодательства. Мы объясняем, в том числе с помощью средств массовой информации, насколько невыгодно совершать такие преступления – ведь потом всю жизнь придется расплачиваться, причем в прямом смысле слова. Может быть, какие-то граждане, только задумавшие совершить коррупционное преступление, после размышлений о последствиях откажутся от преступного умысла, – выразил надежду Андрей Исаев.

Рассказал руководитель следственного управления и о последнем резонансном коррупционном деле – в отношении бывшего ректора УГТУ, а ныне президента вуза Николая Цхадая. Напомним, экс-ректор был задержан, суд по ходатайству следствия вынес решение об аресте обвиняемого.

– У следствия было достаточно оснований говорить о том, что обвиняемый может скрыться, к моменту задержания он уже приобрел билет за границу. Кроме того, мы посчитали, что с учетом его положения в обществе он может оказать влияние на ход расследования. Суд согласился с нашим мнением и принял решение об аресте, это решение вступило в законную силу, – пояснил руководитель следственного управления.

Николай Цхадая обвиняется в получении крупной взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и крупной растрате. По информации следственного управления, в 2010 году было создано общество с ограниченной ответственностью, учредителем его выступил УГТУ, который тогда возглавлял Николай Цхадая. Следствие считает, что в 2013 году ректор, действуя от имени единственного участника ООО, достоверно зная о хороших финансовых показателях работы, принял решение о продаже доли в 33 процента уставного капитала данного общества подконтрольным ему лицам по заведомо заниженной стоимости. Впоследствии данным лицам передавалась часть прибыли фирмы, этим университету был причинен ущерб на сумму более 11 миллионов 700 тысяч рублей. Кроме того, в 2012 и 2013 годах ректор получил от генерального директора и акционера одной из фирм, которая по договору с УГТУ выполняла строительные работы в интересах учреждения, взятку в сумме восьми миллионов 500 тысяч рублей. Взамен руководитель университета принимал решения в интересах этой фирмы, в том числе подписывал акты выполненных работ, приемки работ, обеспечивал своевременную оплату в рамках исполнения обязательств по договору.

Следователи не исключают, что со временем в уголовном деле экс-ректора УГТУ могут появиться и другие эпизоды.

Людмила ВЛАСОВА

Фото economic-definition.com