Вернуть Вымь рыбе

В верховьях этой реки почти перестали нереститься семга, сиг и хариус

Чтобы спасти рыбу в верховьях Выми от браконьеров, минприроды Коми планирует позвать на помощь полицию, Росгвардию и даже ОМОН. Сейчас министерством готовится приказ, на четыре года запрещающий любительское, спортивное и промышленное рыболовство на этой реке и ее притоках в границах заказника «Вымский».

Кроме того, как сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин, в определенные периоды весной и осенью, во время нереста, миграции рыбы, на этой территории нельзя будет передвигаться на судах с моторами. Планы по введению таких ограничений на территории заказника у природоохранного ведомства есть уже давно, но не все жители Княжпогостского района поддерживают эти ограничения.

– Не так давно прошла конференция коми народа в Княжпогостском районе, и этот вопрос там тоже обсуждался, потому что население волнует доступ к своим территориям. Но подумайте, нужно ли возмущаться? Ведь территория действительно требует охраны. Буквально на прошлой неделе мы обсуждали это с учеными института биологии. Там уже просто катастрофическая ситуация в части биологических ресурсов – и по семге, и по хариусу, и по другим видам, – рассказал «Республике» Роман Полшведкин. – Все организационные документы по установлению определенных запретов, в том числе временных и технических, в части попадания на эту территорию подготовлены, с прокуратурой и правовым управлением согласованы. Я думаю, что до марта такой приказ мы подпишем. Осталось провести небольшие согласительные процедуры между администрацией района и лидером инициативной группы от местного населения. Вводя запрет, мы руководствуемся целесообразностью сохранения видов, а не желанием отдельных индивидов потреблять и потреблять.

По словам министра, инспекторы очень хорошо знают, какими путями в «Вымский» попадают многочисленные браконьеры: поднимаются по реке на лодках или заезжают со стороны дороги, которая идет на бокситовый рудник. Поэтому есть определенные точки, где будут выставлены посты. Особенно усилится охрана в период весеннего нереста: тогда посты там будут находиться постоянно.

– Посты обязательно будут с сотрудниками полиции, по этому поводу у нас есть отдельный договор, с сотрудниками Росгвардии, а при необходимости пригласим и ОМОН – такие прецеденты у нас уже имелись. На реке в это время много людей с оружием, были случаи нанесения телесных повреждений нашим инспекторам в тех же местах, – сообщил министр.

По сообщению минприроды Коми, в этом году на реке Вымь прошли научные исследования, которые показали, что европейского хариуса там практически не осталось. До недавнего времени Вымь считалась наиболее значимым и уникальным семужье-нерестовым притоком всего бассейна Северной Двины. Ретроспективные данные показывают, например, что на притоке Выми – Ворыкве в середине прошлого века нерестилось не менее 500 самок семги. В 2008-м – только 12. Исчезла нельма (когда для целей искусственного зарыбления пытались отловить пару производителей – их не нашли), кратно сократилось поголовье сига.

Анна ПОТЕХИНА

Дмитрий Мочалов, юрист, житель Княжпогостского района:

– Я с пяти лет рыбачил с отцом в районе. Но для меня это увлечение, азарт. Могу поймать и отпустить тут же. Оставлю только то, что съем сегодня.

Если нельзя ситуацию полностью контролировать, то надо запрещать. Закрывать и осенью, и особенно весной, когда рыба нерестится. И давайте говорить честно. Что значит – река и лес нас кормят? Бедные люди туда на рыбалку не ездят. Катер, который способен подняться до Ёлвы, стоит в среднем миллион рублей. А еще, если посчитать стоимость снаряжения, сколько стоит заправить лодку, доставить лодку к реке? А прицеп? А продукты? Чтобы окупить такую рыбалку, это ж каким должен быть улов? В магазине дешевле рыбу купить.

Простые рыбаки так далеко не забираются. Помимо заказника и рек, находящихся в нем, есть другие леса, где можно собирать грибы и ягоды, и реки, в которых можно ловить рыбу.

Все местные знают о существовании в районе так называемых черных егерей, которые возят гостей за деньги на рыбалку, но не совсем официально. Если гость рыбу не поймал, то заканчивается это установкой сетей и ловлей всем, чем можно и нельзя. Их задача проводить гостя домой с битком набитыми рыбой и икрой флягами. Иначе в следующий раз он не приедет.

Взять поселок Ветью в среднем течении Выми, где была колония. Там добывали рыбу исключительно электрическим ловом. И все местные знали, что если на перекате на Весляне нет рыбы, то тут побывали ветьюские. Люди жили не у себя дома, и традиции беречь землю и ее дары у них не было.

Не знаю, реально ли запрет на 100 процентов исполнить, но пятеро из десяти рыбаков уже не поедут туда. Главное, чтобы для них это было экономически нецелесообразно. Чтобы была ответственность, существенные штрафы. И Ёлву тоже надо закрывать, весной там просто обиталище браконьеров.

А охотхозяйствам неплохо было бы ориентироваться на доступный туризм, на экотуризм. Чтобы был принцип «поймал – отпустил». Необходимо прививать культуру рыбалки людям, чтобы они не несли рыбу домой ведрами.