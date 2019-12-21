С заботой о ветеранах

В уходящем 2019 году Коми республиканский совет ветеранов начал реализацию новых проектов «Свет, спасающий жизнь», «Санаторий на дому», «Чужих могил не бывает» и других, которые в следующем году планируется продолжить.

Как рассказала «Республике» председатель совета Людмила Жукова, в рамках подготовки к 75-летию Великой Победы ветеранами были разработаны инновационные формы работы, направленные на выявление проблем пожилых людей и помощь в их решении. Чтобы ближе познакомиться с проблемами и жизнью ветеранов, члены правления решили проводить выездные заседания в районах. Одно заседание прошло в Ижме, где было организовано несколько встреч с населением, обсуждались вопросы медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, предоставления социальных услуг одиноким людям. Члены правления посетили на дому семь ветеранов, которые обслуживаются некоммерческой организацией. Побывали и в медицинских учреждениях района. Итогом этой поездки стала встреча председателей первичных ветеранских организаций района с его руководством, сотрудниками министерств здравоохранения, труда, занятости и социальной защиты.

Серьезное внимание ветераны уделяли патриотическому воспитанию молодежи. Поиски новых форм этой работы обсуждались на президиуме. Общими усилиями родилась идея устраивать ветеранские десанты в учебные заведения. В этом году они были «заброшены» в Усть-Вымский, Сыктывдинский и Прилузский районы. Запоминающимся для многих стал ветеранский десант в Санкт-Петербург, посвященный 75-летию снятия блокады Ленинграда.

В рамках проекта «Чужих могил не бывает» были отремонтированы и благоустроены 14 могил участников Великой Отечественной войны в Усть-Вымском и Корткеросском районах. Среди других проектов, осуществленных в 2019 году, – «Свет, спасающий жизнь» и «Санаторий на дому».

Проект «Свет, спасающий жизнь» направлен на обеспечение безопасности пожилых людей на дорогах. Реализовывался он при поддержке регионального министерства труда, занятости и социальной защиты населения. Пациенты Кочпонского и Эжвинского психоневрологических интернатов в рамках этого проекта сшили две тысячи светоотражающих наручных повязок, которые были розданы пожилым людям в разных муниципалитетах республики.

На пожилых людей, которые не имеют возможности выехать на отдых и лечение в санатории, ориентирован проект «Санаторий на дому». Активисты местных отделений совета ветеранов разрабатывают для них десятидневный план мероприятий по организации увлекательного и познавательного досуга. И в течение этих десяти дней ветераны также получают различные оздоровительные и физиопроцедуры при районных или сельских больницах. Так как реализовать этот проект одновременно во всех муниципалитетах дорого, было решено реализовывать его постепенно, с учетом имеющихся средств. Так, в этом году «Санаторий на дому» активно работал в поселениях Прилузского района. А в ноябре состоялся спортивный праздник ветеранов, в котором приняли участие более 200 человек из 12 городов и районов нашего региона.

Кроме того, совместно с органами социальной защиты на местах был проведен мониторинг условий проживания ветеранов войны, в ходе которого выяснилось, что жилье многих из них нуждается в ремонте. На эти цели в бюджете Коми на 2020 год заложено 50 миллионов рублей.

Большая работа постоянно проводится с благотворительными фондами по оказанию помощи ветеранам войны. Не стал исключением и 2019 год. За счет средств фонда «Ренова», который выделил 500 тысяч рублей, была оказана адресная помощь защитникам Отечества. 26 человек получили коляски, противопролежневые матрасы, средства реабилитации от фонда «Память поколений». На ремонт жилья, приобретение бытовой техники, реставрацию памятников и обелисков выделено из средств фонда «Победа» свыше миллиона рублей.

Людмила Жукова отметила, что в рамках подготовки к 75-летию Победы в следующем году совет ветеранов республики планирует выпустить видеоролики, презентации, телепередачи, издать брошюры и буклеты о ветеранах Великой Отечественной войны. Также в рамках празднования этой даты планируется организация ветеранского поезда по маршруту Сыктывкар – Усинск и автопробег «75 километров Победы».

Галина ГАЕВА

Фото szn24.ru