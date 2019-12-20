Социальные практики Коми – в пятерке лучших в России

19 декабря состоялось заседание правительства Коми, на котором подводились предварительные итоги его деятельности в нынешнем году. Окончательные будут озвучены следующей весной главой республики. Доклады по курируемым отраслям представили заместители председателя правительства – Илья Семяшкин, Константин Лазарев, Анатолий Князев, Галина Рубцова и Михаил Порядин.

Заседание началось сразу после окончания большой пресс-конференции президента России, поэтому глава Коми обратился к коллегам с просьбой подготовить к январскому заседанию регионального правительства доклады по исполнению поручений, высказанных Владимиром Путиным по итогам встречи с журналистами.

– Я так понимаю, что таких поручений будет немало, поэтому мы должны быть готовы оперативно включиться в их выполнение, – заявил Сергей Гапликов.

Глава Коми напомнил, что в рамках исполнения поручения президента в республике была проведена большая работа в плане развития моногородов – Воркуты и Инты. План, по словам руководителя региона, разработан в установленные сроки и сейчас находится на согласовании у федеральных органов власти.

– Руководителей органов исполнительной власти республик – участников разработки и соисполнителей плана я прошу обеспечить оперативное взаимодействие с профильными федеральными министерствами и сделать все необходимое для того, чтобы каждая строчка, каждый пункт плана были согласованы, – подчеркнул Сергей Гапликов. – О результатах этой работы прошу доложить к концу текущего года.

В этот же день проходило заседание сессии Госсовета Коми, и руководитель региона отметил, что депутаты принимали законопроекты, которые законодательная и исполнительная власти разрабатывали вместе, в том числе о социальной поддержке отдельных групп населения, тех, кто крайне нуждается в помощи, был принят закон в части налоговых льгот инвесторам.

– Хочу сказать, что сумма инвестиций на ближайшие десять лет у нас, по подтвержденным данным компаний, работающих в республике, составит один триллион рублей, – сообщил глава Коми. – Поэтому поддержка Госсоветом мер, связанных с налоговым стимулированием, поможет с решением социальных задач, сформирует достаточно прозрачный и эффективный инвестиционный климат. Искренне благодарю за это депутатов.

В докладах вице-премьеров итоги года подводились во многом в разрезе реализации национальных проектов. По мнению Сергея Гапликова, в этом вопросе было довольно много шероховатостей, в том числе с синхронизацией действий федеральных и региональных органов власти. Но уже можно сказать, что к концу года механизм активно заработал, хотя сделать еще предстоит много.

– Мы сформировали социально ориентированный бюджет. Разработан законопроект, который дает нам возможность выделять по 1,3 миллиарда в год дополнительно на поддержку семей с детьми, – напомнил глава Коми, добавив, что демографические инициативы нашей республики получили очень высокую оценку Экспертного института социальных исследований, опыт Коми вошел в пятерку лучших региональных практик. – Наши практики были рекомендованы к применению во всей Российской Федерации.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru