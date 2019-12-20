Память о Николае Оплеснине

Вечер памяти, посвященный 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза Николая Оплеснина, прошел 18 декабря в Юношеской библиотеке Республики Коми. Мероприятие состоялось в рамках патриотической акции «Мы в памяти храним героев имена».

Ведущие встречи – юнармейцы и волонтеры – представили старшеклассникам хронику жизни и подвига Оплеснина. Они познакомили с историко-документальными очерками, зачитали фрагменты из дневника Оплеснина, представили уникальную коллекцию фотографий из семейного архива Оплесниных – Помысовых, видеозапись интервью с родственниками героя.

Встречу дополнила выставка «Первый герой Волховского фронта», содержащая интересные книги и статьи, фотографии и артефакты военного времени. Школьники с увлечением отвечали на вопросы викторины, посвященной герою.

Как сообщили «Республике» в библиотеке, искренний интерес молодежи к героическим землякам свидетельствует о востребованности таких «портретных» мероприятий. Патриотическая акция библиотеки «Мы в памяти храним героев имена» в 2020 году раскроет перед молодежью новые имена героев.

Память об Оплеснине увековечена в названиях улиц городов Коми, его имя носят учебные заведения, открыты мемориальные доски, в Сыктывкаре на месте дома, где жил Оплеснин, установлена памятная стела, один из самолетов местной авиакомпании носит имя героя.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru