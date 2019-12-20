Депутаты утвердили антикоррупционные меры

В парламенте Коми снято ограничение по количеству вице-спикеров. Отныне их может быть как больше трех, так и меньше. Соответствующая поправка после бурных дебатов внесена в регламент на декабрьской сессии Госсовета республики. На этом же заседании депутаты избрали нового вице-спикера – председателя комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии Василия Смалия. Таким образом, заместителей председателя Госсовета снова стало трое – первый зам Александр Макаренко, Валентина Жиделева и Василий Смалий, сменивший на этом посту Владимира Косова, досрочно освобожденного от полномочий вице-спикера по собственному желанию.

Кадровые расстановки и изменения в регламенте

Утвердили депутаты и изменения в составе президиума Госсовета: в него вошел избранный на ноябрьской сессии первым заместителем председателя Александр Макаренко. Предполагалось, что раз Владимир Косов больше не вице-спикер, а рядовой депутат, то его следует вывести из состава этого органа, но Александр Макаренко, а вслед за ним и депутат Татьяна Саладина предложили сохранить за старейшим парламентарием членство в президиуме. Предложение было единогласно поддержано.

Больше всего времени депутаты потратили на обсуждение поправок в регламент Госсовета, которые внес председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев. Парламентарий предложил уточнить порядок проведения внеочередного заседания постоянной комиссии по регламенту и депутатской этике – за это должны проголосовать две трети присутствующих членов этой комиссии. Такое же правило, по предложению депутата, должно распространяться и на решение о проведении закрытого заседания.

С сутью предложения категорически не согласился депутат Леонид Вокуев, заявивший, что депутаты – люди публичные, поэтому нельзя вводить нормы закрытости и секретности, комиссия должна работать гласно.

Геннадий Горбачев на это возразил: на заседании могут рассматриваться вопросы депутатской этики, чести и достоинства, затрагивающие персональные данные человека, поэтому большинство членов комиссии вправе проголосовать за то, чтобы такого рода темы рассматривать в закрытом режиме.

Социальные гарантии – в приоритете

Парламентарии приняли ряд законов социальной направленности, антикоррупционный документ о лишении госслужащих, уличенных в коррупционных преступлениях, повышенной пенсии, а также поправки в законодательство о выборах и референдумах в Коми.

В числе первостепенных были рассмотрены изменения в законодательные акты в сфере соцподдержки, их представил министр труда, занятости и социальной защиты Илья Семяшкин. Во-первых, продлевается до 31 декабря 2022 года предоставление ежемесячной денежной выплаты нуждающимся малообеспеченным семьям, при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трехлетнего возраста. Выплата назначается, если доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов на одного человека. На севере прожиточный минимум на ребенка – 15 428 рублей, в южных районах республики – 13 008 рублей. Таким образом, ежемесячный доход семьи из пяти человек – родители и трое детей – не должен быть больше 148 480 рублей. Ежемесячная выплата на третьего и последующего ребенка составляет 29 736 рублей.

По данным минсоцтруда, эта мера поддержки стимулирует семьи к пополнению. В 2010 году, когда она была введена, в Коми семей с тремя детьми было 1247, в прошлом году уже 2089.

Другим документом уточнено понятие «одиноко проживающий гражданин пожилого возраста, достигший возраста 80 лет». Как пояснил министр, льготы престарелым гражданам предоставляются, если на их жилплощади не зарегистрировано иных лиц. Это является документальным подтверждением, что пожилой человек проживает одиноко. Но бывают случаи, когда есть прописанные, но де-факто старик живет один. Например, родственник призван на военную службу либо отбывает срок в местах лишения свободы. В итоге возникают трудности с получением льгот. Чтобы устранить такую правовую коллизию, и вносится уточнение с формулировкой «за исключением зарегистрированных с ним по месту жительства лиц, призванных на военную службу, либо осужденных к лишению свободы, либо лиц, имеющих регистрацию по месту пребывания по иному адресу».

Кроме того, до 31 декабря 2022 года продлен период предоставления ежемесячной компенсации одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), ухаживающим за несовершеннолетними детьми-инвалидами.

Еще ряд социальных поправок внесен министерством образования и молодежной политики. Представлявшая документы министр Наталья Якимова рассказала, что продлевается до 31 декабря 2022 года действие единовременной выплаты в размере 200 тысяч рублей гражданам, усыновившим ребенка. Если усыновляют ребенка с особенностями развития – выплата составляет 250 тысяч рублей. В 2018 году в республике был усыновлен 61 ребенок, что на 14 детей (на 30 процентов) больше по сравнению с 2017 годом. За девять месяцев 2019 года усыновлено 34 ребенка-сироты.

До конца 2021 года продлевается дополнительная социальная гарантия для детей-сирот в виде однократного возмещения расходов на проведение капитального или текущего ремонта жилых помещений, чтобы привести их в состояние, пригодное для проживания. В прошлом году такой поддержкой воспользовались 20 человек, в этом году – пять детей-сирот. По расчетам минобраза, до 2022 года ежегодно потребуется проведение ремонта примерно 20 жилых помещений, находящихся в собственности детей-сирот.

Пенсия за выслугу – по заслугам

Самыми резонансными на сессии стали антикоррупционные поправки в республиканское законодательство, внесенные прокурором Республики Коми Сергеем Бажутовым. Согласно изменениям бывшие государственные и муниципальные служащие, в отношении которых был вынесен приговор суда по делу о коррупционном преступлении, должны быть лишены пенсий за выслугу лет. В последние годы к должностным лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, предъявляются более жесткие требования в части противодействия коррупции. Между тем, как говорится в пояснительной записке к документу, «в республике складывается ситуация, при которой лица, замещавшие госдолжности, уволены или освобождены от должности по их личной инициативе, но при этом находились под уголовным расследованием, а в последующем осуждены за коррупционные преступления, совершенные в период нахождения на указанных должностях. Поскольку условие увольнения от должности по основанию, не относящемуся к исключающему перечню, соблюдается, то пенсионное обеспечение за выслугу лет лицу, привлеченному к уголовной ответственности, предоставляется и в последующем не прекращается».

Сергей Бажутов пояснил, что достаточно провести на государственной службе четыре года (а ранее было достаточно одного года), чтобы экс-госслужащим назначили пенсию за выслугу лет. В итоге они получают две пенсии: обычную – федеральную и пенсию за выслугу лет, которая выплачивается из бюджета субъекта России и существенно выше пенсионного обеспечения на общих основаниях. Коррупционеры, как подчеркнул прокурор Республики Коми, не заслуживают таких высоких выплат за счет бюджета республики и муниципалитетов, но при этом их никто не лишает обычной пенсии.

За антикоррупционную меру депутаты проголосовали единогласно. Норма вступит в силу с 1 января 2020 года.

В преддверии выборов

На ноябрьской сессии депутатам были представлены поправки в республиканский закон о выборах и референдумах, которые были откорректированы и рассмотрены на декабрьском заседании. В обновленном документе, представленном председателем республиканского избиркома Дмитрием Митюшевым, сняты ограничения по собственным средствам кандидатов, которые выдвигаются в Госсовет и в советы городов и районов. Раньше кандидаты могли потратить только половину от предельного размера расходования средств, теперь могут полностью профинансировать свою избирательную кампанию, не прибегая к средствам сторонних лиц – юридических и физических.

Кандидаты в депутаты Госсовета, согласно поправкам, смогут направлять на свою кампанию 10 миллионов (было 1,5 миллиона) собственных средств. Столько же сможет добавить партия, выдвинувшая кандидата, – 10 миллионов рублей (было 4,5 миллиона). Пожертвования от частных лиц могут достигать 500 тысяч рублей (было 10 тысяч рублей), от юрлиц – одного миллиона (было 100 тысяч рублей). В целом потратить на избирательную кампанию кандидат в депутаты Госсовета сможет не более 10 миллионов рублей.

Партии, участвующие в выборах со списками кандидатов, могут вложить в предвыборную кампанию 60 миллионов рублей вместо 22,5 миллиона, как было прежде. Частным лицам не возбраняется пожертвовать на партийные нужды до трех миллионов рублей (было 25 тысяч), юридическим лицам – до шести миллионов (было 750 тысяч рублей).

Аналогично увеличены и размеры избирательных фондов на муниципальных выборах, но они, конечно, значительно скромнее, нежели выборные траты на республиканском уровне.

На борьбу со снюсами

В числе других принятых на декабрьской сессии документов – постановление Госсовета о поддержке проекта федерального закона № 850099-7, который предлагает устранить правовой пробел, имеющийся в статье 19 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Речь идет о запрете оптовой и розничной продажи так называемых снюсов – бестабачных, но при этом содержащих никотин жевательных и сосательных никотиновых смесей. Такие изделия продаются в виде леденцов и мармеладок, которые покупают подростки даже младшего школьного возраста. Содержание никотина в снюсах больше, чем в нескольких сигаретах, и среди школьников, их употребляющих, увеличилось количество отравлений и обмороков. Высокая концентрация никотина почти мгновенно формирует у молодых людей зависимость, а при небольшом весе подростка может стать для него смертельной. Поэтому депутаты Госсовета Коми единогласно поддержали инициативу коллег заксобраний других регионов срочно запретить торговлю жевательными и сосательными никотиновыми смесями, внеся соответствующие изменения в федеральное законодательство. От себя парламентарии внесли предложение запретить рекламу снюсов на всех возможных ресурсах.

Вне повестки дня сессии значилось выступление представителей непарламентских партий. Как сообщила спикер Надежда Дорофеева, приглашения были разосланы в 19 региональных отделений политических партий, не представленных в Госсовете Коми шестого созыва. Однако заявился только один – представитель «Народно-патриотической партии России – Власть народу» Евгений Чеглаков, который и воспользовался предоставленной возможностью выступить перед депутатами и рассказать о своей партии.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru