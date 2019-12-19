Поддержка для мигрантов

На заседании совета при президенте России по межнациональным отношениям, состоявшемся в Нальчике 29 ноября, Владимир Путин потребовал принять продуманные меры по социальной адаптации мигрантов и жестко отсекать риски распространения экстремизма и радикальных течений. Президент подчеркнул, что тема трудовой миграции и в целом миграционной политики актуальна для всех регионов. В Коми создан и функционирует республиканский центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов.

Как пояснила куратор центра Ирина Глобенок, республиканский центр был открыт в мае 2014 года при ГАУ РК «Дом дружбы народов Республики Коми» на основании распоряжения правительства региона в рамках профилактики экстремистских проявлений со стороны мигрантов и в отношении них, а также для повышения эффективности работы в сфере миграционной политики. Основная задача центра – способствовать приспособлению мигрантов к условиям социально-культурной среды республики для уменьшения числа конфликтов с местными жителями.

В 2014-2015 годах деятельность центра была направлена на оказание гуманитарной помощи вынужденным переселенцам из Украины.

– Люди приезжали чаще всего к родственникам, уезжали из дома в экстремальных ситуациях, взять с собой много вещей иногда просто не было возможности. Тем более очень разные климатические условия на Украине и у нас, в Коми. Переселенцам нужны были теплые вещи, одеяла. Когда центр призвал помочь украинцам, жители республики очень активно откликнулись, приносили необходимые вещи. Тогда фактически все помещение центра было занято гуманитарной помощью, – рассказала Ирина Глобенок.

Когда острота проблемы вынужденного переселения из Украины снизилась, изменилось приоритетное направление работы центра: с 2015 года внимание направлено на организацию работы с руководителями и активистами национально-культурных автономий и объединений. Эти люди и сами оказывают помощь соотечественникам, прибывшим в Коми, они лучше других знают о проблемах, с которыми сталкиваются мигранты. Ирина Глобенок тесно сотрудничает со специалистами миграционной службы Республики Коми. У иностранцев возникает множество вопросов о миграционном законодательстве, и на все свои вопросы они могут получить ответы напрямую от специалистов.

Мигрантам, приехавшим из зарубежных стран в Коми для работы, чаще всего требуется именно информационная поддержка. Поэтому в 2018 году координатор центра Ирина Глобенок разработала брошюру «Справочник трудового мигранта», где размещена необходимая для приезжего информация: как получить разрешение на временное проживание, трудовую деятельность и вид на жительство, пройти комплексный экзамен и тестирование для получения гражданства, возможности получения необходимой медицинской помощи. В издании указаны телефоны и сайты различных министерств и ведомств Коми. Составитель убеждена, что справочник позволит расширить уровень знаний, будет способствовать успешной адаптации мигрантов в республике.

Мигрантам, которые захотят поближе познакомиться с национальными и культурными особенностями северного региона, поможет справочник «Республика Коми: территория мира и согласия», разработанный в 2016 году.

Еще одно значимое направление деятельности – профилактика экстремизма и терроризма. На сайте Дома дружбы народов размещены информационный сборник «Технологии вовлечения молодежи в террористические и экстремистские организации посредством социальных сетей», буклеты «Как защитить себя от террора» (памятка по действиям при террористических актах) и «Признаки вербовщика террористической организации».

Не менее важна и просветительская работа. До 2018 года мероприятия, направленные на укрепление мира и сотрудничества, проводились разрозненно. А в 2018 году специалисты Дома дружбы народов запустили новый проект «Мобильный этнокультурный десант», его цель – развитие патриотических чувств, гордости за свою нацию, уважения к представителям других наций и народов. Проект успешно реализуется в школах, библиотеках, детских садах, средних профессиональных и высших учебных заведениях республики. В рамках проекта «Мобильный этнодесант» проводятся внеклассные уроки, культурно-развлекательные и познавательные программы, организовываются дискуссионные площадки, тематические вечера, выставки и встречи.

В 2014 году был открыт и центр социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов муниципального района «Печора». При центре создана рабочая группа, ее возглавляет заместитель руководителя администрации муниципального района «Печора» Елена Писарева, секретарем рабочей группы является консультант-эксперт по профилактике терроризма и экстремизма администрации Михаил Козлов.

Как сообщил Михаил Козлов, с 2016 года на базе центра ежеквартально проводятся профилактические мероприятия для молодежи с привлечением сотрудников структур, входящих в муниципальную антитеррористическую комиссию, представителей национально-культурных автономий, религиозных организаций традиционных конфессий, иностранных граждан, общественников и жителей города. Но мероприятия носят не развлекательный, а социальный характер. Они направлены на профилактику терроризма, экстремизма, межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

– Первое мероприятие мы провели в 2016 году с участием украинской национально-культурной автономии и мусульманской религиозной организации, и называлось оно «Печора – город интернациональный». Мы посвятили его обсуждению двух наиболее значимых на тот момент проблем, которые привлекли внимание всего мира, – это отождествление мусульманства с терроризмом и сложная политическая ситуация в Украине. Мы хотели показать на примере нашего города, что, даже несмотря на негативную ситуацию в мире, в Печоре представители различных национальностей, культур и религий могут мирно сосуществовать, – сообщил Михаил Козлов.

Важным событием в работе центра стало мероприятие «Много языков – одна профессия», которое состоялось 28 сентября 2018 года и было посвящено Международному дню переводчика. Общение во время встречи проходило на двух языках – русском и английском, с участием жителей трех стран: России, Великобритании и Австрии. В ходе мероприятия студенты в режиме онлайн общались с лингвистом из Лондона Людмилой Галлардо, представителем языковой школы немецкого языка «ActiLinguaAcademy» из Вены Наташей Шульц, а на самом мероприятии присутствовал уроженец Арабской Республики Египет Теайма Хатем, который уже более восьми лет живет в Печоре. За проект этого мероприятия представители центра в 2018 году получили приз межрегионального конкурса инициатив, направленных на социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов в Российской Федерации, состоявшегося в Санкт-Петербурге. В 2019 году этот проект занял первое место на пятом Международном конкурсе научных и творческих работ «Социализация, воспитание, образование детей и молодежи» в Кирове.

Сейчас руководителем центра является главный библиотекарь отдела обслуживания читателей Центральной библиотеки Валерия Мальгина. В ноябре этого года в печорском центре состоялся круглый стол «Диалог культур – искусство жить вместе», посвященный Международному дню толерантности. Вели встречу руководитель центра Валерия Мальгина и Михаил Козлов.

Ведущие напомнили, что 16 ноября 1995 года в Париже участники двадцать восьмой конференции ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли Декларацию принципов толерантности. В декларации толерантность означает «уважение и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира».

На встрече ведущие рассказали студентам ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум» о том, что Россия – одно из крупнейших многонациональных государств в мире, в котором проживает более 190 народов. Эти народы говорят на 227 языках и диалектах. Есть многочисленные и малочисленные народы и даже такие, которые насчитывают несколько тысяч или даже сотен человек. Студенты искренне удивились, когда узнали, что число представителей многих малочисленных народов едва ли достигает 500 человек, и чаще всего их коренные языки находятся на грани вымирания либо утрачены полностью. Когда разговор пошел о народах, населяющих Республику Коми, ведущие рассказали о проблеме сохранения культуры и языка коренного народа республики – коми. Студенты согласились с тем, что в городах они очень редко слышат коми речь и традиционная культура сохраняется в основном в сельских районах.

Алиса Филиппова, учащаяся техникума, коми-ижемка по национальности, рассказала о культуре и традициях ижемских коми. Открыла секрет, как правильно печь традиционное блюдо коми – рыбник, поведала о межрегиональном народном празднике «Луд», который ежегодно проходит в селе Ижма. В завершение своего выступления Алиса прочитала стихотворение Василия Лыткина «Тöвся лун» («Зимний день») на коми языке.

Отличное настроение подарил всем присутствовавшим Фазлиддин Жуманов, таджик по национальности. Фазлиддин познакомил гостей встречи с национальной культурой и традициями своей родины – Республики Таджикистан и исполнил песню на таджикском языке.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото предоставлено Домом дружбы народов Коми