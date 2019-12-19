Буквы вышли на парад

Более ста двадцати работ было получено организаторами межрегиональной выставки «Парад букв». Экспозиция, посвященная русскому алфавиту, открылась 17 декабря в Сыктывкаре – в зале и коридоре Финно-угорского культурного центра России. «Парад букв» – это выставочный проект, представляющий буквы русского алфавита в разных художественных формах и техниках исполнения.

– Проект посвящен русскому языку, – отметила, открывая выставку, руководитель центра Татьяна Барахова. – Экспозиция создана в рамках объявленного в 2019 году Организацией Объединенных Наций Международного года языков коренных народов. К этому событию мы также создали документальный фильм «Иван Куратов: свой путь», на сайте finnougoria.ru разместили онлайн-тесты по русскому языку и литературе, сейчас завершается монтаж нового фильма о культурном наследии саамов.

Сенатор от Коми Валерий Марков напомнил, что в системе российского образования более восьмидесяти языков, и предложил впоследствии расширить выставку национальными буквами народов страны.

Идею продолжения проекта поддержала директор республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации Светлана Белорусова.

На выставке представлены творческие работы из шестнадцати регионов страны. В оценке лучших работ выставочной экспозиции учитывались оригинальность художественного замысла, творческая индивидуальность и национальный колорит. Основу экспозиции составили тридцать три работы, а также их дополнили буквы, отличающиеся мастерством исполнения.

Буквы не только мастерски нарисованы, но и вырезаны из дерева, кости, выкованы из металла (корткеросский кузнец Игорь Усачёв сделал букву Ё), вышиты, сделаны в 3D-графике.

Выставка «Парад букв» пройдет в Сыктывкаре до 28 февраля. Затем экспозиция отправится в путешествие по стране. Но уже сейчас все работы, поступившие на выставку, представлены в видеогалерее «Парад букв» на сайте finnougoria.tv.

Артур АРТЕЕВ

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