В Троицко-Печорске выбирают место накопления ТКО

Вопрос с отсутствием площадки временного накопления ТКО в Троицко-Печорском районе решается с помощью дополнительной техники. Из-за того, что в районе нет площадки, куда бы можно было складывать отходы перед их вывозом на полигон за пределы района, в этом году там чуть было не произошел мусорный коллапс.

Троицко-Печорский район очень сложный для вывоза мусора – солидный по территории, маленькие населенные пункты находятся на больших расстояниях друг от друга. Нужна перегрузочная площадка, где можно временно складировать привезенные из деревень и поселков, собранные в райцентре отходы, откуда их потом вывезут магистральными мусоровозами. Но площадки нет, поэтому, как сообщается на сайте регионального оператора – компании «Ухтажилфонд», техника подрядной организации, которая собирает мусор, стоит заполненная отходами.

В конце прошлой недели по инициативе главы района Алексея Целищева состоялась рабочая встреча с региональным оператором по вопросам организации схемы сбыта и транспортирования ТКО. Администрация района сообщила, что подготовлено предложение об устройстве перегрузочной площадки на территории Троицко-Печорска, это самый удобный вариант с точки зрения логистики, есть подходящее место на землях промышленного использования. Власти района готовы принять этот участок на баланс и обустроить его по всем правилам. Есть вариант устройства площадки на территории местного промпредприятия. Регоператор, в свою очередь, готов предоставить семь бункеров для накопления отходов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие дни после согласования вопроса с надзорными органами, проверки обременений на участок.

В качестве же временной меры принято решение о разовой отправке в Троицко-Печорск дополнительной техники из Ухты, чтобы забрать скопившийся в муниципалитете мусор.

Анна АЯНОВА

Фото regop-komi.ru