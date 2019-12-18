Сам себе режиссер

Премьерный показ художественного фильма «Вместо меня» прошел в Сыктывкаре 14 декабря. Зал республиканского Дома дружбы народов был полон – не каждый день увидишь фильм, которой снимался в родном городе и где роли исполняют друзья и знакомые.

Свою работу представил начинающий кинематографист Петр Музыка. Жанр своей 35-минутной ленты он определил как «драма с захватывающим сюжетом и необычной концовкой». Начинается фильм с боевых действий в Афганистане. Вольдемар уходит в армию, прощается с любимой девушкой Кариной, но при возвращении его ждет настоящее испытание.

– Это второй мой фильм. Первый был посвящен теме борьбы с наркотиками и назывался «Бег в новую жизнь». Работу над новым фильмом начал в декабре прошлого года и завершил в июле. Снимали в разных квартирах, кафе, кальянной и просто на улицах и набережной в парке, – рассказал «Республике» Петр Музыка.

По его словам, было сложно набрать команду, готовую работать не за гонорар, а только из любви к искусству. Бюджет фильма практически нулевой, расходы были только на еду актерам и озвучивание на профессиональной студии.

Саундтрек к фильму – это авторская песня в исполнении Петра Музыки и Артемия Барсукова, который играет Вольдемара в молодости.

– Остальная музыка из интернета, песня «Переживу» в исполнении Leo взята с его разрешения, – рассказал Петр Музыка. – Рисунки сделал Антон Костромин, а обложку фильма оформил Анатолий Яковлев. В работе мне помогал режиссер из Брянска, ученик американского режиссера Брайана Юзна (известного по таким фильмам, как «Дорогая, я уменьшил детей», «Тьма», «Книга мертвых. Некрономикон») Михаил Сахаров. Михаил долго не верил, что у меня получится, но увиденным результатом остался доволен.

По словам собеседника издания, сложно было собрать всех нужных людей в одном месте в одно время. Иногда приходилось даже менять сценарий или искать замену актеру. В одной из ролей снялся сам Петр Музыка. Ему же пришлось стать и оператором ленты. В фильме снимались Любовь Королева, Виктория Климчук, Артемий Барсуков, театральные артисты Валериан Канев и Светлана Малькова. Всего было задействовано пятнадцать актеров.

– Это не первый мой опыт киносъемки, – рассказала артистка республиканского драмтеатра Светлана Малькова. – Согласилась помочь молодому автору кино. В продолжении фильма, быть может, и снимусь. Верю, что из Петра что-то получится.

Режиссер сообщил, что на конкурсы фильм выставлять не собирается, но вскоре поместит свою работу в интернет для свободного просмотра.

Артур АРТЕЕВ

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