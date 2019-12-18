Производительность труда как основа развития экономики

«Республика» завершает серию публикаций о том, что намечено и что уже сделано в регионе в рамках указа президента страны «О стратегических целях и задачах развития Российской Федерации до 2024 года». В медиапроекте, посвященном реализации в Коми национальных проектов, участвуют телеканал «Юрган», информационное агентство «Комиинформ», журнал «Регион», издательский дом «Коми» и газета «Республика». Министр инвестиций, промышленности и транспорта Александр Ремига рассказал о реализации двух нацпроектов – «Производительность труда и поддержка занятости» и «Международная кооперация и экспорт».

Взаимосвязанные составляющие

Повышение производительности труда – одна из ключевых национальных целей, что позволит России совершить качественный скачок в экономике и выйти на уровень передовых стран мира. Производительность труда на крупных и средних предприятиях в базовых несырьевых отраслях планируется повысить не менее чем на пять процентов в год к 2024 году. При этом в нацпроекте производительность труда объединена в одно направление с поддержкой занятости. И это неслучайно.

– Производительность труда характеризует эффективность деятельности работников предприятия, то есть показывает, сколько продукции выпускает один работник за определенный промежуток времени. Есть два пути повышения производительности труда: первый – увеличить выпуск продукции, второй – сократить время производственного процесса. Сократить его позволяет автоматизация, что подразумевает уход от ручного труда, модернизацию морально устаревшего оборудования и, как следствие, высвобождение персонала. Именно поэтому в нацпроекте предусмотрены мероприятия по сопровождению таких работников: их обучению, найму на новые места работы, – объяснил Александр Ремига.

В состав нацпроекта входят три федеральных проекта. Первый – «Системные меры по повышению производительности труда», который направлен на разработку общих мер стимулирования предприятий по повышению производительности труда и мероприятий по снижению административно-правовых ограничений для его роста. Второй проект – «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» – отслеживает результаты от внедрения этих системных мер на конкретных предприятиях за счет формирования системы методической и организационной поддержки. Третий проект – «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» – способствует формированию системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда.

За два первых направления отвечает минпром республики, за третье направление – региональный минтруд.

Сейчас в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» принимают участие лишь 36 регионов страны. Коми в список пилотных субъектов пока не входит. Поскольку для организации такой работы во всех регионах требуются огромные ресурсы – человеческие, финансовые, затратные по времени, главный координатор нацпроекта – Минэкономразвития России – принял решение о постепенном включении регионов в национальный проект. Республика Коми станет его участником в 2022-2024 годах, но уже сейчас начинает внедрять свой региональный пилотный проект по повышению производительности труда.

– Система производительности труда – это по большому счету инструмент бережливого производства. Что такое бережливое производство? Это оптимизация всех процессов на предприятии. Бережливое производство закладывалось в Японии еще в конце 50-х годов прошлого века и оттуда распространялось по всему миру. Самое важное в этом процессе – набор определенных компетенций, которыми должны обладать эксперты. Именно по этой причине охватывают не сразу всю страну, и идет распределение на три блока. Эксперты должны выезжать в регион и внедрять там элементы бережливого производства. Понятно, что число таких специалистов ограничено, – пояснил Александр Ремига. – Но мы не будем стоять на месте и ждать, пока присоединимся к федеральной части проекта. В 2020 году создадим региональный центр компетенций в сфере повышения производительности труда. Это позволит не отстать от других регионов, воспользоваться методиками, запущенными в пилотных субъектах, и разрабатывать свои, проводить обучающие семинары.

Региональный центр компетенций будет координировать разработку и реализацию программ повышения производительности труда на предприятиях. Будущие специалисты центра пройдут многоступенчатый отбор, а затем получат высококлассное обучение от ведущих российских экспертов в области производительности труда.

Работа по повышению производительности труда на предприятии включает несколько этапов. Сначала определяется ключевая цель с закреплением конкретных показателей за каждым сотрудником. Затем выявляются резервы, сокращение потерь, составляется план оптимизации. Сотрудников обучают инструментам бережливого производства, мотивируют. Сопровождением всех этих работ на предприятиях будут заниматься сотрудники центра компетенций.

На добровольных началах

Нацпроект реализуется в базовых несырьевых отраслях. Это сельское хозяйство, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и обрабатывающая промышленность. Есть ряд критериев, по которым определяется участие. Зарубежные резиденты в учредительных документах компании не должны превышать 25 процентов, а ежегодная выручка должна составлять от 400 миллионов до 30 миллиардов.

– В Коми не так много компаний, которые относятся к несырьевым отраслям и имеют такую значительную выручку. Поэтому в рамках поручения главы республики было принято решение о том, чтобы региональную программу доработать и снизить этот порог по выручке для приходящих в регион компаний до 200 миллионов рублей, – разъяснил собеседник издания.

Вовлечение предприятий в реализацию нацпроекта будет сугубо добровольным. Такое требование официально прописано в национальном проекте.

– Это исключительно добровольное мероприятие, и могу сказать, что крупные структуры на территории нашего региона уже внедряют элементы бережливого производства. И как признают сами, сталкиваются с тем, что не хватает компетентных кадров. Наша задача – помочь им в этом, – отметил Александр Ремига.

По данным министра, в настоящий момент с учетом тех рамок, которые установлены федеральным центром, – порог от выручки от 400 миллионов рублей, – в Коми 40 компаний, подходящих под эти критерии. Для республики это незначительное число. Поэтому-то порог по выручке в регионе и был снижен, чтобы вовлечь максимальное количество предприятий:

– Это будет сделано со второго полугодия 2020 года, поскольку вначале надо запустить процесс, отработать с теми компаниями, которые уже есть. Надо понимать, что из этих сорока компаний не все изъявили желание участвовать в национальном проекте. Порядка десяти подтвердили свое участие, и мы в тесном контакте будем нарабатывать и свои компетенции, и внедрять эти институты.

Поддержка занятости

Производительность труда повышается прежде всего за счет автоматизации производства, соответственно, будут высвобождаться работники.

– Высвобождаемые в результате автоматизации и оптимизации производства кадры необходимо иногда перепрофилировать, иногда добавить им новые компетенции, потому что это ошибочное суждение, что с переоборудованием и модернизацией все сотрудники или значительная их часть останутся без работы. Появляются новые направления деятельности, создаются новые отрасли, здесь как раз вступает в силу направление «поддержка занятости»: перепрофилировать, перенаправить, повысить компетенции, создать новые компетенции в каком-то направлении. Плюс там есть еще финансовая составляющая – на переоборудование и подготовку служб занятости, чтобы привести их в соответствие с требованиями, которые диктует нам современный уклад жизни, – заключил Александр Ремига.

Ожидаемые результаты

Реализация нацпроекта в Республике Коми обеспечит обучение навыкам повышения эффективности процессов и роста производительности труда 228 сотрудников 33 предприятий. Будет создана «фабрика процессов» – учебная производственная площадка, на которой участники в реальном производственном процессе получат практический опыт применения инструментов бережливого производства.

В долгосрочной перспективе для каждого конкретного предприятия участие в нацпроекте позволит выстроить свои бизнес-процессы наилучшим образом в соответствии с запросами рынка. Применение технологий бережливого производства повысит качество выпускаемой предприятием продукции и ее востребованность потребителями, то есть поможет нарастить конкурентные преимущества предприятия.

Кооперация и экспорт

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Коми также участвует в реализации трех региональных проектов нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», «Экспорт услуг» и «Промышленный экспорт».

Ключевая цель – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров – продукции обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

Основным инструментом развития международной кооперации и экспорта является внедрение регионального экспортного стандарта 2.0. С его помощью местные власти смогут простимулировать экспортную деятельность компаний и сформировать эффективную инфраструктуру поддержки экспорта.

Второй инструмент – информационная система «одно окно» на базе цифровой платформы РЭЦ. Такая платформа позволяет участникам внешнеэкономической деятельности взаимодействовать с органами власти и иными организациями в электронной форме.

Что касается регпроекта «Промышленный экспорт», то одним из ключевых инструментов поддержки здесь является льготное финансирование производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК).

– Мы уже разработали необходимую нормативную документацию, провели работу по привлечению предприятий – экспортеров Республики Коми к участию в реализации КППК, а также организовали квалификационный отбор региональных производителей. Заявки на участие в КППК нам представили пять предприятий региона. Еще есть одно системообразующее, которое вышло напрямую в Минпромторг России. Все они осуществляют свою деятельность в лесопромышленном комплексе. Основной стимулирующей мерой для участников программы является субсидирование ставки по кредитам – 4,5 процента. Для компаний это существенно. Суммарный объем инвестиций по тем проектам, на которые заявились компании, – порядка 11 миллиардов рублей. Это хорошее подспорье для нашей экономики, значительные инвестиции для региона. А для компаний, когда привлекаются такие средства – субсидирование 4,5 процента, – это значительная сумма, – отметил Александр Ремига.

По словам министра, в республике появляется новая экспортная продукция. Например, активно развивается такое направление, как производство пеллет. В 2019-2020 годах будет реализовано несколько таких проектов с приличными объемами инвестиций. За последние полтора месяца в минпром обратилось четыре инвестора, готовых инвестировать в глубокую переработку древесины в Коми.

– Нам все дано, чтобы развивать именно глубокую переработку древесины, оставлять добавленную стоимость на территории субъекта и, соответственно, развивать нашу республику, – заключил министр.

Подготовила Галина ВЛАДИС