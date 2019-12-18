Малоимущим добавят денег на покупку одежды и обуви детям

В 2020 году на оказание материальной помощи малоимущим гражданам и малоимущим семьям, в том числе на покупку одежды и обуви детям, в бюджете Коми, который был принят Госсоветом республики 28 ноября, предусмотрено 61,3 миллиона рублей, сообщает портал правительства региона.

Напомним, по поручению главы Коми Сергея Гапликова матпомощь для малоимущих семей на покупку одежды и обуви детям увеличена до 6500 рублей. Предоставляется она вне зависимости от посещения детьми школы или детского сада. Эти изменения вошли в пакет демографических инициатив главы республики и по поручению Сергея Гапликова уже вступили в силу – они действуют с 1 сентября текущего года.

Полный пакет демографических инициатив главы региона включает в себя также введение новых мер поддержки семей с детьми и совершенствование уже действующих. На их реализацию в 2020 году, также во исполнение поставленных Сергеем Гапликовым задач, в региональном бюджете предусмотрено дополнительно 1,3 миллиарда рублей.

Материальная помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви детям – одна из наиболее востребованных мер поддержки.

– Это абсолютно адресный вид государственной социальной помощи, который предоставляется на конкретные нужды именно тем гражданам, которые в силу низких доходов нуждаются в дополнительной поддержке государства, – пояснили в минтруде Коми.

Там также обратили внимание на изменение порядка предоставления этого вида помощи. Периодичность ее получения зависит от того, сколько несовершеннолетних детей воспитывается в семье: например, многодетные семьи могут пользоваться такой поддержкой ежегодно.

По информации минтруда Коми, до изменений в законодательстве региона, принятым по предложению главы республики Сергея Гапликова, материальную помощь на покупку одежды и обуви детям получали 3918 малоимущих семей. После 1 сентября текущего года численность получателей государственной поддержки на покупку одежды и обуви детям в среднем за месяц увеличилась на 60 процентов и составляет на сегодняшний день 7662 семьи.

В целом на обеспечение материальной помощи малоимущим семьям с детьми и малоимущим гражданам в республиканском бюджете на 2019 год было заложено 43,2 миллиона рублей. Ассигнования бюджета Республики Коми на эти цели в 2020 году с учетом роста размера госсоцпомощи возросли до 61,3 миллиона рублей.

Таким образом, республика стремится постоянно поддерживать семьи региона, которые нуждаются в дополнительной помощи государства. Введение в Коми новых мер социальной поддержки и совершенствование уже действующих создают условия для достижения национальных целей, намеченных в национальном проекте «Демография»: увеличение доходов семей с детьми, снижение уровня бедности и повышение рождаемости. Это закреплено в бюджете Республики Коми на 2020-2022 годы, основная черта которого – четкая социальная ориентированность и приоритетность социальной поддержки населения.

Лина ПЕРОВА

Фото mk-kalm.ru