Студенческие гастроли будущих актеров

В рамках закрытия Года театра в России студенты трех ведущих театральных вузов страны представят свое творчество в Коми. С 20 по 22 декабря в рамках Дней творческих вузов России в Коми студенты Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК), Государственного института театрального искусства (ГИТИС) и института имени Щукина на нескольких площадках Сыктывкара и других городов региона покажут свои три дипломных спектакля. Педагоги этих вузов проведут мастер-классы для актеров и студентов по пластике, танцу, вокалу и ряд других мероприятий, открытых для зрителей.

– Это очень масштабное мероприятие – впервые спектакли выпускных курсов этих учебных заведений будут показаны не только в Сыктывкаре, но и в Ухте, Сосногорске и Воркуте, – рассказал «Республике» директор Коми регионального фонда поддержки культуры и искусства Владимир Казаковцев. – Думаю, это будет интересно всем и особенно молодежи, которая хочет выбрать творческую профессию.

На гастроли приезжают порядка семидесяти человек. В Сыктывкаре спектакли пройдут на площадках театра имени Савина, театра оперы и балета и филармонии.

Учебные театры ВГИКа и Школы-студии МХАТ уже знакомы зрителям драмтеатра имени Савина. По словам его директора Михаила Матвеева, республика проявляет себя в плане поддержки и развития искусства в масштабах страны, а такой большой проект был бы важен для любого региона.

– Учебные театры бывают у нас, и эта практика вносит что-то новое и интересное в работу наших профессиональных театров, потому что дипломные постановки – это творческие, с большим желанием сделанные спектакли, которые всегда восхищают, – добавил Михаил Матвеев. – Создание молодежного театра, третий Северный театральный фестиваль, ориентированный на молодежь, приезд учебных театров ВГИКа, ГИТИСа, Щукинского института – это хорошая возможность для молодых людей не просто приобщиться к театральному искусству, но и посмотреть самые лучшие его образцы.

Вечером 20 декабря студенты четвертого курса института имени Щукина на сцене республиканского драмтеатра покажут спектакль «Романтики» по пьесе Эдмона Ростана. Это сатирическая пародия со счастливым концом на всем известную трагедию Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 21 декабря на этой же сцене студенты четвертого курса ВГИКа покажут спектакль «Двенадцать стульев» по роману Ильфа и Петрова.

Также 21 декабря в театре оперы и балета зрители увидят комедию по пьесе Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки». Этот спектакль – выпускная работа студентов актерского факультета ГИТИСа, мастерской народного артиста СССР Владимира Андреева.

На сцене республиканской филармонии 22 декабря состоится класс-концерт с участием студентов трех вузов.

Дни творческих вузов России в Коми проходят при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела РК, операторами проекта выступают Коми региональный фонд поддержки культуры и искусства и Академический театр драмы имени Виктора Савина.

Артур АРТЕЕВ

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