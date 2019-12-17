Антитеррор на Новый год

Обеспечение безопасности в Сыктывкаре в период новогодних мероприятий обсудили на плановом заседании городской антитеррористической комиссии. Прошло оно под председательством главы столицы Коми Натальи Хозяиновой. Свои предложения в итоговый протокол заседания внес начальник отдела по профилактике терроризма республиканского Комитета ГО и ЧС Владислав Бадер, отметивший важность инструктажей и практической отработки поведения сотрудников и участников праздничных мероприятий в случае опасности.

Начальник отдела обеспечения охраны общественного порядка столичного УМВД Александр Ивашев представил доклад о принимаемых мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан при подготовке и проведении мероприятий в городе. Представитель службы правопорядка отметил, что полицейские во время новогодних праздников будут нести службу в усиленном режиме, проверять все места проведения массовых мероприятий, чтобы убедиться в отсутствии опасности.

Начальники управлений администрации, в подведомственности которых имеются социальные учреждения, отчитались о принимаемых мерах по обеспечению безопасности. В учреждениях образования, культуры и физической культуры и спорта проведены встречи с директорами, выпущены и доведены до сведения работников соответствующие приказы об обеспечении антитеррористической и противопожарной защищенности, проведены тематические встречи и инструктажи для детей. Организованы дежурства сотрудников и утверждены графики проверок помещений и территории учреждений, проведены инструктажи о порядке действий при возникновении опасности, в период проведения праздничных мероприятий в зданиях будет усилен пропускной контроль. Кроме того, запрещено использование пиротехнического оборудования и источников открытого огня при проведении тематических мероприятий. Как подчеркнули в пресс-службе администрации Сыктывкара, руководители социально ориентированных управлений держат вопрос по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в период новогодних праздников на особом контроле.

Начальники управлений социальной сферы представили доклады о реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений.

Руководитель ООО «САТП №1» Дмитрий Чепурнов рассказал об исполнении на объектах пассажирского автомобильного транспорта требований закона о транспортной безопасности. По его словам, большинство водителей прошли специализированное обучение.

Кроме того, члены комиссии рассмотрели доклады начальника управления культуры Олега Елфимова и начальника управления физической культуры и спорта Михаила Дудникова о результатах реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Республике Коми на 2019-2023 годы (за 2019 год).

Заместитель начальника управления образования Наталья Котелина представила информацию о реализации мероприятий этого плана в образовательных организациях, руководствуясь методическими рекомендациями Минобр-науки России по планированию и информационному сопровождению мероприятий плана.

Был рассмотрен и вопрос о ходе выполнения решений АТК Республики Коми и АТК Сыктывкара, а также подведены итоги работы антитеррористической комиссии за 2019 год и намечены планы на 2020 год.

– Я призываю всех руководителей учреждений, организаций и предприятий города с особой ответственностью подойти к обеспечению безопасности при проведении новогодних мероприятий и организации работы в период праздников. Пусть грядущие новогодние дни будут праздничными и оставят только самые положительные эмоции, – сказала Наталья Хозяинова, подводя итог заседания.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото мвд.рф