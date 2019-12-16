В Коми снизилось количество ДТП в состоянии опьянения

За десять месяцев этого года в республике совершено 73 дорожно-транспортных происшествия с участием водителей в состоянии опьянения.

В прошлом году было зарегистрировано 130 таких ДТП. Эта информация минздрава Коми была озвучена на заседании республиканской антинаркотической комиссии, которое состоялось 11 декабря под председательством главы региона Сергея Гапликова.

– Эта тема напрямую затрагивает безопасность наших граждан. К сожалению, в Коми есть факты предъявления поддельных заключений врача психиатра-нарколога при медицинском освидетельствовании водителей. Такие случаи единичные, но они есть. А это значит, что нам необходимо принять дополнительные меры для предупреждения возникновения подобных нарушений, повысить эффективность деятельности наркологической службы республики и провести работу по совершенствованию медицинского обеспечения безопасности дорожного движения в целом, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Как сообщила пресс-служба главы и правительства Коми, на заседании также обсудили результаты работы муниципальных антинаркотических комиссий в республике, реализации госпрограмм республики «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения» на предмет их соответствия складывающейся ситуации в сфере немедицинского употребления наркотических средств, рассмотрели план работы республиканской антинаркотической комиссии на 2020 год.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото rkomi.ru