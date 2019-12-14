Путь к социальному предпринимательству

Шесть предпринимателей из Коми претендуют на победу в финале всероссийского конкурса социально-предпринимательских проектов «Лучший социальный проект – 2019». Результаты станут известны под занавес года – заседание конкурсной комиссии состоится 25-26 декабря. Напомним, региональный этап конкурса прошел в Сыктывкаре 26 октября.

Всероссийский конкурс «Лучший социальный проект – 2019» проходит с 2015 года. Он направлен на выявление и демонстрацию лучших региональных практик поддержки социального предпринимательства, продвижения проектов, результаты реализации которых способствуют решению социальных проблем, увеличению масштаба позитивного социального воздействия.

Республику на престижном федеральном конкурсе представляют: Андрей Ситар (проект «Первый сыктывкарский сплав на катамаранах для людей с ограниченными возможностями», Сыктывкар), Мария Станкевич (Центр нейропсихологии и дефектологии «Дирижабль», Эжва), Роман Гончар («Кроссфит и воркаут-центр «Гончар», Сыктывкар), Елена Иванова («Русская классическая школа», Ухта), Яна Мордовская («Добрая школа», Воркута) и Дмитрий Махов («Альтернативный способ оплаты», Воркута).

Все они не просто представители малого и среднего бизнеса, а прежде всего социальные предприниматели. Это люди, которые и хотят реализоваться в бизнесе, и мечтают при этом помочь другим.

Что такое социальное предпринимательство? Это предпринимательская деятельность, нацеленная на решение социальных проблем. Уникальный подход к экономическим и социальным проблемам.

Свою деятельность социальный предприниматель может построить, опираясь на развитие сервисов и услуг в социально значимых сферах. К примеру, заняться производством средств реабилитации для инвалидов или запустить образовательную программу для пенсионеров. Еще один из вариантов – трудоустроить в свою компанию людей, которые нуждаются в поддержке и социализации: выпускников интернатов и детских домов, пенсионеров, матерей-одиночек и инвалидов.

– Нужно четко понимать целевую аудиторию, на которую вы ориентируетесь, и осознавать, может ли она вам принести желаемые деньги. Деньги в этой истории, наверное, не главное, но без них не обойтись. Решение социальных проблем без получения прибыли – это все же благотворительность, но никак не предпринимательство. Путь к социальному предпринимательству всегда непростой, но очень интересный. Вы помогаете государству решать социальные проблемы, государство помогает вам вести бизнес. Разработаны меры поддержки социального предпринимательства – это разного рода субсидии и гранты, налоговые льготы и так далее, – объяснил директор регионального Центра развития предпринимательства, в состав которого входит Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС), Сергей Жеребцов.

Специалисты ЦИСС занимаются информационным, аналитическим и юридическим сопровождением, проводят консультации и обучающие мероприятия. Это площадка для профессионального взаимодействия всех участников социальных инициатив, агрегация лидеров и проектов социальной значимости.

Получить бесплатную консультацию о работе Центра инноваций социальной сферы и по остальным видам поддержки малого и среднего предпринимательства можно в Центре «Мой бизнес» по адресу: Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3-й этаж (Дом дружбы народов). Телефон для бесплатной справочной информации: 8-800-302-1771.

Информационно-консуль-тационное содействие действующим предпринимателям в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и при участии правительства Республики Коми.