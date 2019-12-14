Никитин сразится с Конланом в Нью-Йорке

В ночь с 14 на 15 декабря на знаменитой арене «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке воспитанник сыктывкарской школы бокса Владимир Никитин проведет свой четвертый поединок среди профессионалов. Соперником бронзового призера Олимпийских игр станет ирландец Майкл Конлан.

Российско-ирландское противостояние в полулегком весе должно было состояться еще летом, причем на родине Конлана – в Белфасте. Однако из-за травмы сыктывкарца поединок перенесли. Бой обещает стать одним из интереснейших из намеченных на большой вечер бокса в «Мэдисон-сквер-гарден». Особый интерес подогревает подоплека поединка. Владимир Никитин нанес ирландцу обидное поражение среди любителей на Играх-2016 в четвертьфинале. Тогда ирландец был в ярости и обвинял судей в предвзятости, показывал всем неприличные жесты, а после продолжил «махать кулаками» в соцсетях, высказав всевозможные оскорбления, в том числе и в адрес Владимира Путина, которого обвинял в подтасовке результатов для тезки.

С тех пор утекло немало воды, и оба боксера уже успешно выступают среди профессионалов. Однако все это время Конлан мечтал о реванше. Любопытно, что, несмотря на ту победу, букмекеры котируют ирландца намного выше Никитина, причем, судя по коэффициентам, возможную победу россиянина считают вообще сенсацией.

Прямую трансляцию из Нью-Йорка в ночь с 14 на 15 декабря будет вести телеканал «Матч. Боец».

Ярослав СЕВРУК

Фото со страницы Владимира Никитина в инстаграме