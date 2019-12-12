По требованию сердца

Как сделать бизнес на экзотике и столярке

Брат и сестра – Юлия и Леонид Варенниковы из Сыктывкара превратили свое хобби в нечто большее, связав свою жизнь

с бизнесом. У Юлии все началось с любви к экзотическим фруктам, у Леонида – с трепетного отношения к изделиям из дерева. Амбассадоры регионального Центра развития предпринимательства рассказали, с чем им пришлось столкнуться на пути к коммерческому успеху.

Кто накормит сыктывкарцев саподиллой и каимито

– Я родилась в Сыктывкаре. Еще в 2017 году работала в школе олимпийского резерва тренером по художественной гимнастике. И даже не думала, что спустя столь короткое время так кардинально изменю свою жизнь, – рассказала Юлия Варенникова.

В 2017 году девушка приняла решение открыть свой бизнес по доставке экзотических фруктов. Она увидела, как аналогичный бизнес реализуют в Санкт-Петербурге и Москве, и ее такие примеры не на шутку заинтересовали.

– Эта ниша в Сыктывкаре была не занята. Я купила франшизу. Думала, что приобретаю готовое предложение со всеми разработками, а в итоге оказалось совсем иначе. Через полгода договор был расторгнут, и я открыла собственный магазин экзотических фруктов «Лонган» с полным пониманием того, что хочу дальше делать. Поставщиков искала заново. Только через полтора года появилась стабильность и уверенность, – пояснила Юлия.

Так «Лонган» стал привозить в Сыктывкар фрукты из Доминиканы, Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Шри-Ланки, ЮАР и других жарких стран. В ассортименте – каимито, дуриан, джекфрут, гуанабана, салак, саподилла, драгонфрут (желтый, красный, белый), более 20 сортов манго и многое другое.

– Как я поняла, что доросла до собственного бизнеса? Когда появились свои первые постоянные покупатели и благодарные отзывы. Мне нравится заниматься поиском редких фруктовых позиций и поставщиков. Нравится ответственность и ощущение адреналина. Я просто работаю и получаю удовольствие от самого процесса, – рассказала Юлия Варенникова.

Мужское ремесло на кончиках пальцев

Брат Юлии – Леонид нашел себя в столярном деле. В его творческой мастерской L.VARENNIKOV – теплый аромат деревянной стружки. Здесь создают под индивидуальный заказ авторские предметы интерьера из дерева, дарят вторую жизнь старой мебели. Ручной труд – во главе угла. Только так можно ощутить энергетику древесины и передать вещам свое тепло и энергию.

– Я очень люблю свое дело и горжусь им. К столярному ремеслу я пришел пять лет назад. Это был 2014 год. Именно тогда я начал работу с деревом. На тот момент это было просто хобби. Но спустя пару лет это стало моей профессией. Сейчас у меня своя столярная мастерская и есть отличная команда. Но главный мой помощник – это мой отец, – рассказал Леонид Варенников. – Главная идея заключается в том, чтобы показать людям, что дерево, независимо от его ценности и способа применения, будь то простая книжная полка или целый дом, – это настоящий дар природы – народное достояние, которое способно передаваться из поколения в поколение. Очень интересно наблюдать за тем, как предмет мебели на протяжении жизни меняется, обретая свою историю.

У творческой мастерской Леонида Варенникова уже есть постоянные клиенты. К ним регулярно присоединяются такие же тонкие ценители ручного труда и изделий из дерева.

Расти дальше сыктывкарские предприниматели Юлия и Леонид Варенниковы будут с помощью «Моего бизнеса». В 2020 году они планируют воспользоваться мерами государственной поддержки предпринимателей. Чтобы продолжить в еще более комфортных условиях заниматься делом, которого требует душа.

Фото Елизаветы ПАНЮКОВОЙ