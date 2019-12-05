В противовес идеологии террора

Способы противодействия экстремизму и идеологии терроризма на основе воспитания духовности, толерантности и пропаганды нравственно-патриотических идеалов обсуждались на республиканской конференции «Предупреждение терроризма и экстремизма, минимизация их последствий в Коми», состоявшейся в Сыктывкаре 26 ноября.

Участники конференции, обсуждая реализуемый в Коми комплексный план противодействия идеологии терроризма, сошлись во мнении, что многие жители республики еще не до конца осознали угрозу распространения идеологии терроризма. При этом большая часть работы идеологов терроризма нацелена на поиск и вербовку сторонников, в том числе, через интернет. Люди, не имеющие четких моральных устоев и духовных ориентиров, могут оказаться излишне восприимчивыми к аргументам вербовщиков, что приведет к совершенно непредсказуемым последствиям. Поэтому, как отметил в начале конференции председатель республиканского комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, руководитель аппарата антитеррористической комиссии в Коми Александр Бурцев необходимо широко разъяснять сущность терроризма, и опасности, которые таит в себе идеология насилия.

В ходе конференции правовое определение терроризма дал заместитель начальника центра по противодействию экстремизму МВД региона Алексей Кузнецов. Он сообщил, что основные понятия, связанные с терроризмом, организационные основы, регламентирующие деятельность государственных органов власти в сфере противодействия террористической деятельности определены Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ. Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.

Алексей Кузнецов подчеркнул, что одним из основных направлений правоохранительной деятельности по противодействию проявлениям террористического характера является проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию террористических угроз.

Так в текущем году сотрудники центра по противодействию экстремизму пресекли деятельность жителя Ухты причастного к распространению призывов к совершению экстремистских действий. Мужчина размещал экстремистские комментарии к различным публикациям в сети Интернет. Полицейские выявили 25 фактов совершения административных правонарушений, связанных с производством и распространением экстремистских материалов, пропагандой либо публичной демонстрацией нацистской атрибутики, а также возбуждением ненависти либо вражды, посредством сети Интернет. География их совершения выглядит следующим образом: Сыктывкар – девять, Ухта – восемь, Печора и Воркута – по два, Вуктыл, Сыктывдинский, Княжпогостский и Усть-Вымский районы – по одному. Фигуранты привлечены к установленной законом ответственности.

Совместно с региональным управлением Роскомнадзора полиция проводит работу по декриминализации интернет-пространства, путем ограничения доступа к противоправному контенту. Сотрудниками полиции установлены 23 информационных ресурса, на которых размещались материалы, включенные в федеральный список экстремистских материалов, а также 16 информационных ресурсов, пропагандирующих совершение массовых убийств в учебных заведениях.

По словам Алексея Кузнецова, важным направлением деятельности сотрудников органов внутренних дел является проведение мероприятий, направленных на профилактику распространения экстремисткой и террористической идеологии среди жителей региона, особый упор сделан на молодежь. В этих целях налажено тесное взаимодействие с Ухтинским государственным техническим и Сыктывкарским государственным университетами. МВД является инициатором проведения ежегодных студенческих форумов для привлечения молодежи к реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности. В рамках этих форумов в числе прочих организуются и информационные площадки по линии противодействия распространению экстремисткой и террористической идеологии. За 10 месяцев 2019 года сотрудниками полиции в образовательных организациях и трудовых коллективах проведено 1060 бесед по профилактике экстремизма и терроризма.

Разговор о воспитании духовно-нравственных ценностей как способе противодействия идеологии терроризма начал заместитель министра национальной политики Вячеслав Попов. Он напомнил, что Коми – это регион, где мирно живут представители множества национальностей и религиозных конфессий.

– Соцопросы и опросы общественного мнения, которые проводят и республиканские, и федеральные органы власти, показывают, что в республике высокий уровень терпимости к представителям иных наций и религий. Но созданный межнациональный и межконфессиональный мир довольно хрупок, его легко разрушить необдуманными шагами, – отметил Вячеслав Попов.

В частности, представитель миннаца высказал мнение о том, что питательной средой для экстремизма может служить недостаток религиозных знаний. Под видом древних религиозных идей заинтересованные лица преподносят некий новодел, направленный на разжигание межнациональной и межконфессиональной розни.

Об опасной подмене понятий говорил и председатель Духовного управления мусульман Республики Коми Валиахмат хазрат Гаязов. Он отметил, что представители радикальных течений пользуются религиозной безграмотностью некоторой части молодежи и прикрывают постулатами некоей якобы «истинной» религии противозаконные действия. Духовное управление мусульман в Коми не раз выражало негативное отношение к террористическим актам, которые происходили в мире. По утверждению муфтия, насилие, вражда и терроризм противоречат исламу, поскольку, согласно исламскому вероучению, все люди на земле образуют единую семью. Нет в исламе и деления народов на «лучшие» и «худшие».

О том, что насилие чуждо и христианству, напомнил архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим. По его мнению, важно, чтобы каждый человек, исповедующий любую из религий, понимал, что террористы, творящие насилие, но считающие себя мучениками за веру и рассчитывающие попасть в рай, будут его лишены. А для профилактики экстремизма и ксенофобии в земной жизни необходимо не забывать о пропаганде общечеловеческих ценностей, воспитании культуры поведения и межнационального общения.

Одним из лучших муниципалитетов по теоретической подготовке и практической реализации мероприятий по профилактике терроризма Александр Бурцев назвал Инту. Об опыте противостояния идеологии терроризма на муниципальном уровне участникам конференции рассказала старший инспектор управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации приполярного города Екатерина Валей.

В Инте разработан и утвержден комплексный план противодействия терроризму. Формирование антитеррористического сознания у жителей города производится путем максимального распространения информации об опасности терроризма, о способах вовлечения в противозаконную деятельность, которые используют идеологи терроризма. В городе, как и в целом по республике, ежегодно в сентябре проводится комплекс мероприятий, посвященных Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом. В образовательных организациях проходят классные часы, школьные линейки, выставки, в учреждениях спорта – теоретические и практические занятия по усвоению и закреплению навыков поведения в экстремальной ситуации, товарищеские футбольные матчи команд ветеранов боевых действий и молодежи. На базе учреждений культуры организуются круглые столы, выставки, акции.

Антитеррористическая комиссия Инты регулярно обсуждает новые способы формирования у жителей города неприязненного отношения к проявлениям терроризма с использованием средств массовой информации и сети Интернет. Мероприятия ориентированы на разные возрастные группы.

В частности, управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации Инты в этом году совместно с сотрудниками центральной библиотеки города начало выпускать журнал «Детство без опасности». В журнале в доступной и интересной для детей форме представлена информация о мерах безопасности и действиях при учебной тревоге, основах безопасного поведения в интернете, действиях при возникновении разных опасностей. Эту работу отметили на федеральном уровне: журнал разместили на сайте Национального антитеррористического комитета.

Поскольку для молодежи и трудоспособного населения основным источником получения информации является интернет, в социальной сети «ВКонтакте» создано сообщество «Моя Инта без террора». В этом сообществе проводятся различные опросы антитеррористической направленности, размещаются социальные ролики, рекомендации, памятки на тему антитеррористической безопасности, выкладывается информация о жителях города, совершивших героические поступки. Хотя сообщество создано недавно, количество подписчиков уже превысило 700 человек.

Для старшего поколения, представители которого менее активно пользуется интернет-ресурсами, выпущено печатное издание «Общественная безопасность». На официальном сайте администрации Инты размещаются антитеррористические материалы: плакаты, памятки, видеоролики. Телестудия «5 канал» регулярно транслирует социальные видеоролики антитеррористической направленности, фильмы. Тематические материалы антитеррористической направленности публикуются в городской газете «Искра» и на ее официальном сайте, в группах в соцсетях. Сотрудники администрации Инты совместно с активными волонтерами создали социальный ролик, рассказывающий о действиях граждан при установлении разных уровней антитеррористической опасности. Этот ролик стал победителем рес-

публиканского молодежного конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма».

Начальник управления культуры администрации Сыктывкара Олег Елфимов назвал одним из важных направлений профилактики идеологии терроризма культурно-просветительские мероприятия.

В целях профилактики ксенофобии, экстремизма и укрепления толерантности муниципальные учреждения культуры столицы Коми ежегодно проводят порядка 900 культурно-просветительских мероприятий с охватом свыше 50 тысяч человек. Среди них мероприятия по популяризации русского и коми языков, финно-угорской тематики, профилактике экстремизма и терроризма, духовно-нравственному воспитанию. Эти мероприятия реализуются, в том числе, во взаимодействии с национально-культурными автономиями, общественными объединениями и религиозными организациями.

Например, праздничные мероприятия в День города, в День России (12 июня) начинаются с шествия трудовых коллективов, в рамках которого организуется парад дружбы народов России с участием представителей национально-культурных автономий. Центр Коми культуры Сыктывкара ежегодно организует недели землячеств. В дни этих мероприятий проходят тематические концертные программы, выступления детских фольклорных коллективов, выставки, показы фильмов, спектаклей и многое другое.

Об организации мероприятий с представителями национальных сообществ и землячеств на территории Княжпогостского района рассказал директор Центра национальных культур Емвы Александр Мазаев. Он подчеркнул, что все тематические мероприятия в сфере межэтнических отношений проводятся под лозунгом: «Мы разные, но мы вместе!».

Людмила ВЛАСОВА

Фото komiinform.ru