В столице формируют внешний вид зданий

Собственники магазинов, зданий и жилых многоквартирных и частных домов должны согласовывать с администрацией Сыктывкара оформление магазинов, установку кондиционеров и антенн, а также остекление балконов в исторической части столицы, так как в правилах благоустройства столицы Коми существуют определенные требования к оформлению фасадов зданий, формату адресных табличек и рекламных вывесок. Об этом 3 декабря на общегородской планерке рассказал главный архитектор города Владимир Рунг.

Как отметила и.о. мэра Наталья Хозяинова, из-за множества выявленных нарушений, которые портят облик столицы, с этого года администрацией города активизирована деятельность по приведению внешнего облика зданий в надлежащий вид.

Кроме того, необходимость приведения в порядок адресных табличек обусловлена проведением инвентаризации адресного хозяйства в преддверии Всероссийской переписи населения. Уже сейчас регистраторами выявлен ряд недостатков в более чем половине обследованных домов, в том числе относящихся к частному сектору.

По правилам, адресные таблички должны быть доступны для прочтения, а также оформлены согласно требованиям к цвету, форме и местам их размещения. Кроме того, появились требования по размещению адресных указателей и их форме в зависимости от того, в исторической или периферийной части города они находятся. Обязательным также является наличие внутренней подсветки указателей.

Требования касаются предприятий и организаций всех форм собственности, в том числе владельцев частных домов, которые обязаны привести адресное хозяйство в надлежащий вид в обязательном порядке. В случае несоблюдения требований предусмотрено административное наказание в виде штрафных санкций.

Владимир Рунг уделил особое внимание правилам размещения кондиционеров, антенн, спутниковых «тарелок», а также надлежащего оформления балконов. Он продемонстрировал фотоотчет, в котором явно видно, как портят внешний облик дома и улицы застекленные балконы, вынесенные на стены кондиционеры и антенны на домах исторической части города. По его словам, портящие внешний вид зданий объекты не должны размещаться на фасадах, выходящих на «красные линии» улиц. Кондиционеры или антенны в таких домах можно размещать только на той части здания, которая выходит во двор.

Что касается вывесок, при наличии большого количества собственников допускается размещение общего панно, на котором обозначены названия и логотипы всех фирм, находящихся в том или ином здании. В случае неисполнения требований предусмотрена административная ответственность. Как отметил Владимир Рунг, любые изменения в визуальном облике фасадов зданий – монтаж вывесок, остекление балконов, размещение кондиционеров и антенн – требуют согласования с ним и уведомления администрации города.

Галина ГАЕВА