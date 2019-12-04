Триумф вольников из Коми на родной земле

В минувшие выходные в Сыктывкаре прошли традиционные всероссийские соревнования по вольной борьбе среди мужчин памяти Владимира Паршукова. По итогам борцовских баталий спортсмены из Коми заняли первое место в общем зачете.

Битва борцов развернулась в стенах спортивной школы олимпийского резерва №2. Участие принимали более семидесяти человек из 18 регионов России. Схватки проходили на двух коврах. Среди зрителей были в основном сами участники и представители команд. Одни буднично готовились к выходу на помост, другие болели за отчаянно боровшихся на ковре товарищей.

Среди участников заметно выделялся Гбобу ив Жосиас из Кот-д’Ивуара. Гость из далекой африканской страны давно уже освоился в столице Коми и полюбил вольную борьбу. Тренируется с местными борцами в СШОР №2. Больших успехов пока не достиг, но стремится к попаданию в призеры. На этот раз, выступая в весовой категории 70 килограммов, медалей он не завоевал. Однако в целом спортсмены из Коми выступили отлично. В их копилке 14 наград разного достоинства и первое место в общем зачете.

Ярослав СЕВРУК

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