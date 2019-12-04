Обмен ударами в Курске

Очередные игры в чемпионате российской суперлиги-1 провела женская сыктывкарская баскетбольная команда «Ника». В гостях против курского клуба «Динамо-Фарм» 1-2 декабря сыктывкарки сначала разгромно уступили, а затем смогли реабилитироваться перед болельщиками. Выезд обернулся серьезной травмой для баскетболистки «Ники» Екатерины Ильиновой.

В первой встрече «Ника» смогла локально победить лишь в заключительной четверти со счетом 20:16, а в остальных значительно уступала хозяйкам паркета. В итоге курянки победили со счетом 97:53. Пресс-службе «Ники» главный тренер команды Дмитрий Шумихин потом рассказал, что на ход встречи повлияла серьезная травма Екатерины Ильиновой:

– Травма тяжелая. Максимальная степень тяжести. Кроме этого, сказалось отсутствие дисквалифицированной Кетрин Шваб, а также неудовлетворительное физическое состояние игроков после очень напряженного календаря – много спаренных игр и очень мало дней на восстановление между ними.

Тем не менее, во втором поединке сыктывкаркам удалось поквитаться за обидное поражение. В основном за счет ударно проведенной второй четверти, где «Ника» была сильнее со счетом 32:13. Общий итог игры – победа клуба из Коми со счетом 78:72.

11-12 декабря «Ника» проведет домашние матчи с клубом «Вологда-Чеваката».

Ярослав СЕВРУК

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