Медальный хет-трик Виценко и квота Вокуева

В поселке Вершина Теи завершились всероссийские соревнования «Кубок Хакасии». Эти старты являются вторым этапом Континентального Кубка Восточной Европы. Лыжники из Коми завоевали четыре медали.

29 ноября был спринт классическим стилем. Лыжники сборной Коми Ермил Вокуев и Алексей Виценко завоевали серебро и бронзу соответственно. На следующий день удорчанин Алексей Виценко взял золото в гонке на 15 километров свободным стилем. В заключительной гонке, 3 декабря, спортсмен из Удорского района стал вторым на «пятнашке» классическим стилем.

По итогам стартов лыжник сборной Коми Ермил Вокуев укрепил лидерство в общем зачете Континентального Кубка и получил персональную квоту на престижную многодневку «Тур де Ски» сезона-2019/20. По правилам Международной федерации лыжного спорта FIS дополнительную квоту на второй период Кубка мира («Тур де Ски») получают лидеры Континентальных Кубков на 24 декабря.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»