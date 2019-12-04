ГТО-баталии по-сыктывкарски

В столице Коми завершился зимний фестиваль ГТО среди молодежи. Участие в баталиях принимали юноши и девушки 18-39 лет. Всего состязались 32 человека. По итогам соревнований будет сформирована сборная Коми для участия в региональном этапе фестиваля, который пройдет в Ухте.

В первый соревновательный день участники собрались в спортшколе «Северная Олимпия», чтобы выявить сильнейших в стрельбе из пневматической винтовки. Затем в спортшколе олимпийского резерва №2 они прошли зальные виды испытаний ГТО. В заключительный день спортсмены встретились на базе «Динамо», чтобы побороться за первенство в лыжных гонках.

Журналист «Республики» побывал на соревнованиях по стрельбе. В тир заходило по семь человек. На стрельбу им в сумме давалось десять минут. Пройдя короткий инструктаж, за это время они должны были сделать три пристрелочных выстрела и пять в зачет. Лучший результат, набрав 35 очков, показал лыжник Иван Вокуев. Он рассказал, что специально никак не готовился, а пройти испытания на фестивале ГТО решил просто из любопытства. Старший инструктор методист центра спортивных мероприятий Сыктывкара, комментируя ГТО-баталии, отметил, что уровень участников абсолютно разный:

– От тех, кто занимается на любительском уровне, до профессиональных спортсменов. Участие принять мог каждый желающий. Информация о фестивале была в открытом доступе. Для участия требуется зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, взять медсправку и застраховать жизнь и здоровье. Застраховаться можно на несколько соревновательных дней. Это недорого – около ста рублей. Обычно мы проводили лично-командные старты, а на этот раз у нас только личное первенство, так как исходя из опыта стало ясно, что не все организации могут собрать большие команды: у кого-то не хватает женщин, у кого-то мужчин. Тем не менее участвуют и коллективно, например, тут около семи человек из налоговой службы, четыре студента из Сыктывкарского госуниверситета.

По итогам фестиваля золото среди женщин выиграли Юлия Смирнова (шестая ступень ГТО) и Анастасия Бабаева (седьмая ступень). Наиболее подготовленными среди мужчин стали Иван Вокуев (шестая ступень) и Дмитрий Власов (седьмая ступень) – оба второй раз подряд. Помимо Сыктывкара, и в других муниципалитетах также отбирали лучших представителей комплекса ГТО. Из всех спортсменов сформируют сборную Коми для участия в республиканском этапе фестиваля, который пройдет в Ухте.

Ярослав СЕВРУК

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