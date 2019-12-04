Бочча для сильных духом

В минувшие выходные в Сыктывкаре состоялся чемпионат и первенство Коми по бочча. Соревнования проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва №2 в зачет седьмой круглогодичной республиканской спартакиады инвалидов. Победу в общем зачете среди районов Коми одержали удорчане, среди городов лидировали сыктывкарцы.

Нешуточные страсти порой разгорались во время, казалось бы, спокойной и бесконтактной игры, где главной задачей каждого из двух соперников является бросить свой мяч как можно ближе к белому мячу, выполняющему роль мишени. Зачастую противники вели отчаянные споры по поводу того, что кто-то из них неправильно атаковал мяч-мишень или же ставил ногу не в том положении. Судьям удавалось улаживать спорные моменты, переводя течение игры в мирное русло. Организаторы отметили, что впервые турнир прошел не по классической бочче, а по паралимпийскому виду спорта бочча (разность окончания, как выяснилось, также имеет принципиальное значение). Основное отличие в том, что в бочча используют мягкие, а не твердые шары, а участники бросают их только сидя.

Среди участников был и герой недавнего материала «Республики» «Богатырь из Сосногорска» Андрей Полюк. Совсем недавно на региональных соревнованиях по пауэрлифтингу в Сыктывкаре спортсмен с ДЦП брал золото в жиме лежа. Теперь он завоевал серебро по игре в бочча среди юношей. Вместе с матерью Ольгой Полюк Андрею удалось понаблюдать и за ходом борцовских баталий, которые проходили в соседнем зале.

– Мне очень понравилось. Вдохновился и теперь буду тренироваться еще усерднее, – рассказал молодой человек.

Соревнования по бочча стали рекордными по количеству участников. Было более сотни человек из трех городов и семи районов Коми. Подсчет результатов шел очень долго в связи с тем, что участники были разделены на множество категорий в зависимости от тех или иных заболеваний. Как сообщили «Республике» в республиканском спортцентре инвалидов, среди городов в общем зачете первенствовала команда Сыктывкара, второе место заняли печорцы, на третьем оказалась Инта. Среди районов первенствовала команда из Удоры, второе и третье места заняли Усть-Куломский и Корткеросский районы соответственно.

Ярослав СЕВРУК

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