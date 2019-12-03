Юбиляра посадили в бочку

К восьмидесятилетнему юбилею заслуженного артиста России Виктора Градова в академическом драмтеатре имени Виктора Савина поставили музыкальную комедию «Диоген». Премьера спектакля прошла 28 и 29 ноября. Главную роль древнегреческого философа Диогена исполнил юбиляр.

– Я очень рад, что получил эту роль, – признался журналистам на прошедшей накануне премьеры пресс-конференции Виктор Градов. – Это именно то, что я желал бы на свой юбилей. Хотя жанр спектакля и обозначен как музыкальная комедия, но образ Диогена очень глубокий, и он заставляет зрителей задуматься о жизни.

Режиссер-постановщик спектакля Евгений Софронов также отметил то, что в спектакле есть как юмор, так и глубина.

– Печальный конец для этой комедии логичен, – отметил режиссер. – Считаю, что спектакль получился.

Евгений Софронов отметил и такую особенность своей постановки, как живое пение. Артистов буквально пришлось уговорить петь на сцене вживую, и это произвело хорошее впечатление на публику. До этого живое пение было только в комедии «Небесный тихоход», в прочих постановках театра использовали фонограмму.

Художник театра Анна Репина назвала премьеру эффектной и при этом финансово недорогой. На сцене древнегреческие колонны, лестницы и, разумеется, бочка – место жительства философа.

Авторы пьесы «Диоген» – советские драматурги Борис Рацер и Владимир Константинов. Они написали комедию еще в 1980-х годах и хотели показать сатиру на советскую реальность. Но пьеса не потеряла актуальности и по сей день. Главный герой комедии – античный философ, который отказался от материальных благ и пропагандировал полный аскетизм. Поэтому жил в пифосе – большом керамическом сосуде. Философ считал, что для счастья человеку достаточно и такого дома. Когда Диоген увидел, как мальчик пьет воду из ладоней, то выкинул свою единственную деревянную миску.

Виктор Градов сыграл множество ролей на сцене республиканского драмтеатра. Как режиссер он осуществил постановки «Вождь краснокожих», «Два клена», «Приключения Дюймовочки», «Лучше быть счастливым позже», «Мымренок», «Квадратура круга». Является лауреатом премии республиканского театрального конкурса в номинации «Лучшая мужская роль» за исполнение роли Дьяка в спектакле Кушнира «Великолепная Солоха» (2002), лауреатом премии имени народного артиста СССР Аврамова (2009), лауреатом премии правительства Республики Коми имени Савина в области драматургии и сценического искусства за постановку спектакля «Гамлет» (2014).

Артур АРТЕЕВ

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