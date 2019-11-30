Вечер с Шекспиром

Побывать в английском театре эпохи Елизаветы I, узнать, сколько пенни стоила в то время пинта эля и билет в театр «Глобус», как зрители реагировали на плохую игру актеров и почему драматурги на ходу были вынуждены переписывать пьесы, смогли сыктывкарские любители театра и истории. Вечером 28 ноября в столичном Центре культурных инициатив «Югöр» прошло мероприятие с лаконичным названием «Театр эпохи Шекспира». Театральную гостиную провел независимый театр «Фантастическая реальность».

Небольшой зал едва вместил зрителей, которых, по словам организаторов, собралось более сотни, поэтому некоторые из них смотрели представление так, как это делали зрители времен Шекспира, то есть стоя. Об английском драматурге и актере увлекательно рассказал режиссер телеканала «Коми гор», актер «Фантастической реальности» Евгений Буткин. Главный вопрос, который мучает всех шекспироведов: писал Шекспир свои пьесы сам или это делал кто-то за него – так и остался открытым. Кого только не называли автором его комедий и трагедий. Это мог быть философ, писатель, государственный деятель Фрэнсис Бэкон или придворный, поэт, драматург граф Эдуард де Вер, придворный Роджер Мэннерс, драматург, поэт Кристофер Марло или просто группа авторов.

Видеоиллюстрациями к лекции стал фрагмент спектакля «Двенадцатая ночь», записанный в лондонском театре «Глобус», и отрывок из известного фильма Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы».

Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли актеры-мужчины. И чтобы наглядно показать, как это было, организаторы мероприятия поставили отрывок из комедии Шекспира «Виндзорские насмешницы». Три женские роли и одну мужскую здесь исполнили ребята – участники театральной студии «Молодые львы» – четверокурсники театрального творчества колледжа культуры имени Чисталева. По словам режиссера этой постановки Ларисы Ивановой, было интересно посмотреть, как современные молодые люди сыграют роль тетушек, живших четыре века назад. Зрители оценили это перевоплощение. Затем одна из «молодых львиц» прочитала сонет Шекспира.

– Мы все очень любим Шекспира, – сказала республике организатор вечера, режиссер театра «Фантастическая реальность» Лариса Иванова. – О нем очень много интересного и мало известного. Поэтому в наших планах продолжить шекспировские встречи. Всего запланировано пять вечеров с Шекспиром.

В 2010 году театр «Фантастическая реальность» ставил шекспировскую пьесу «Буря». Отрывок из нее также продемонстрировали зрителям. В роли волшебника Просперо – Андрей Аксеновский, а его помощника – духа воздуха Ариэля сыграла Елена Аксеновская.

Завершился вечер импровизированным молебном театру и Шекспиру и зажигательным английским народным танцем джига в исполнении всех актеров, занятых в постановках вечера.

Артур АРТЕЕВ

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