В Коми растет новое поколение предпринимателей

В республике продолжается реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Бизнес – дело молодых

Масштабный комплекс различных решений в рамках нацпроекта, разработанный Минэкономразвития России, рассчитан на все возрастные категории. Но в ведомстве отмечают, что основной упор надо сделать на молодых людях. По словам замминистра экономического развития страны Вадима Живулина, около трети молодых людей полагают, что предпринимателем стать легко (37 процентов), а условия для начала предпринимательской деятельности оценивают как благоприятные или скорее благоприятные более половины из них (53 процента).

То, что молодежь все больше интересуется предпринимательством, отметили и в региональном Центре развития предпринимательства.

– За консультациями приходят и школьники, и студенты. Им интересна сама тема бизнеса. Это поколение мыслит по-другому. Кроме того, они видят, что нет ничего невозможного и свои задумки можно воплотить в жизнь силой разума и с помощью государства, – рассказал директор АНО РК «Центр развития предпринимательства» Сергей Жеребцов.

Один из последних социологических опросов, проведенных для минэкономразвития страны, подтверждает, что тема бизнеса становится все ближе людям. В ближайшие три года восемь процентов российских граждан планируют начать свой бизнес, в ближайшие десять лет – уже 23 процента. При этом основная часть желающих стать предпринимателями – это школьники, выпускники детских домов, молодежь от 18 до 30 лет и женщины в декрете.

Проблемы и решения

По словам участников бизнес-сообщества, начинающие бизнесмены сталкиваются с тремя основными трудностями. Первое, что их останавливает, это недостаточность средств для старта. Второе – страх неудачи. Третье – налоги и уровень конкуренции на рынке. Кроме того, многие поначалу растеряны, не знают, с чего начать, боятся «бумажной» волокиты.

Одни проблемы решаются на федеральном уровне, другие – на региональном. При этом общая политика, направленная на достижение результата, строится на популяризации бизнеса, обучении основам предпринимательства уже со школьной скамьи, формировании нового образа предпринимателя, а также помощи со стартовым капиталом и инвестициями. Финансовые инструменты государственной поддержки представителей малого и среднего бизнеса, как начинающих, так и действующих, доступны в Республике Коми в полной мере: это льготный кредит и лизинг, микрозаймы, субсидии, кредиты под залог, льготная аренда помещений и другие.

«Мой бизнес»

Узнать о мерах господдержки в регионе и получить советы начинающим и действующим предпринимателям стало легче с появлением в начале 2019 года Центра «Мой бизнес». Такие центры работают во многих регионах.

Каждый обратившийся может получить необходимые консультации и решить большинство вопросов в режиме «одного окна» по адресу: Сыктывкар, ул. Ленина, 74, 3-й этаж (Дом дружбы народов). Телефон для бесплатной справочной информации: 8-800-302-1771.