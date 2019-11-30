«Стремиться вперед, чтобы быть лучше»

Как начать бизнес со стартовым капиталом в 30 тысяч рублейОснователь компаний «Потолок-центр», «Беккер Натяжные потолки», «Небесные линии», многодетный отец, активный блогер и филантроп из Сыктывкара, амбассадор Центра «Мой бизнес» Сергей Беккер поделился с «Республикой» своей историей успеха.

Старт бизнеса

В 2010 году желание перемен привело Сергея Беккера в бизнес и заемным средствам в размере 30 тысяч рублей.

– Я понимал, что иду в совершенно незнакомую сферу. Но точно знал, что это будет бизнес на долгие годы. Я не понимал, как выстраивать бизнес-процессы, налаживать работу сотрудников, не знал, где обучаться новинкам и каких ошибок нельзя допускать. Поэтому стал искать людей, единых по духу, новаторов потолочного бизнеса за пределами республики. Поиски увенчались успехом, когда в 2014 году впервые оказался на международном форуме производителей натяжных потолков в Новосибирске. С этого времени я сам и мои сотрудники регулярно участвуем в различных форумах и чемпионатах профессионалов рынка натяжных потолков.

В 2016 году предприниматель основал единственную компанию «Потолок Центр» на территории Республики Коми по сбыту натяжных потолков и комплектующих для их установки, аналогов которой нет во всем регионе.

9000 клиентов

Спустя девять лет после первых шагов в бизнесе сыктывкарец может представить солидный результат работы: более 9000 жителей столицы Коми стали обладателями натяжных потолков, в достаточно высококонкурентной нише бизнеса компания имеет свою собственную службу сервиса, что делает предоставление услуги комфортным и безопасным.

– Пока у вас небольшой бизнес, вы обязаны вникать в детали работы на каждом участке. Если бизнес растет, вам рано или поздно придется решать, кто вы: менеджер или предприниматель? Если вы менеджер, оставайтесь в бизнесе и способствуйте его росту. Если вы предприниматель – ищите менеджера. Найдете – и сможете двигаться вперед, наслаждаясь жизнью и создавая новый бизнес, – рассказал Сергей Беккер.

Что такое бизнес?

– Бизнес для меня – это в первую очередь опыт, – пояснил собеседник издания. – А опыт – это всегда риски. Финансовые потери, налоговые изменения, внутренняя и внешняя политика, атаки хакеров и многое другое держат меня в тонусе и не дают расслабиться. Прежде чем принять какое-либо решение, я просчитываю каждый свой шаг, каждое действие, поскольку риск потерять позиции на рынке очень велик, а я трепетно дорожу всем тем, чего достиг за эти годы. И именно это позволило не только создать рабочие места, но и прекратить денежный отток в соседний регион, закрепив 80 процентов объема рынка за местными предпринимателями.

По словам мужчины, ему нравится общаться, делиться опытом и впитывать новую информацию. Поэтому он является организатором ежегодного регионального мероприятия для предпринимателей Республики Коми «SECRET. Трансформация потолков». Его цель – помочь освоить новые технологии в натяжных потолках путем проведения мастер-классов, тренингов, обучения и личного наставничества.

Правила жизни

С января 2019 года Сергей Беккер является филантропом Сыктывкарского благотворительного проекта Республиканской детской клинической больницы «Детки без мам».

– Не могу оставаться равнодушным, когда речь идет о малышах, которые с самого рождения столкнулись с испытаниями. Как отец троих детей, я убежден, что только личным примером и правильными мыслями мы можем сделать наших детей ответственными, деятельными и смелыми. А еще верю, что в провинциях можно создавать среду для достойного проживания. Как? Путем упорного труда и постоянного развития, – резюмировал предприниматель.