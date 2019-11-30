Столица готовится к Новому году

В Сыктывкаре завершается подготовка льда для обустройства ледовых городков, сообщила пресс-служба администрации столицы. В пятницу представители мэрии совместно с журналистами посетили участок у краснозантонского моста, где идет заготовка льда.

По словам мастера МКП «Жилкомсервис» Анатолия Черных, заготовку ледовых плит начали 26 ноября, осталось нарезать 50 штук из 350 запланированных для монтажа ледового городка на Стефановской площади и ледовых композиций в пригородных поселках и микрорайонах столицы Коми. Размер каждой 2х3 метра и несколько – 2х1,5 метра.

– Лед качественный, толщиной 30 сантиметров, как и необходимо по техзаданию, – пояснил Анатолий Черных.

Помимо этого, в Орбите, Давпоне, Лесозаводе, Седкыркеще, Верхнем и Нижнем Чове планируется установить живые новогодние ели, а в Краснозатонском и Верхней Максаковке – искусственные. Также для украшения городков на этих площадках будут установлены фигуры Деда Мороза, снеговиков и животных.

Художественное оформление городка на главной площади города и республики начнется в первой декаде декабря.

Лина ПЕРОВА