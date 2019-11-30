По международным стандартам

В Сыктывкаре началась реализация программы «Займись регби»

27 ноября в столице Коми прошел первый учебный семинар по тэг-регби (бесконтактная разновидность игры). Более тридцати учителей физической культуры собрались в школе №25, чтобы на практике узнать о новом для себя виде спорта. Семинар проходил в рамках программы «Займись регби» от Союза регби Коми, Международного союза регби и Федерации регби России.

Проект реализации международной программы «Займись регби» еще в августе представили руководители Союза регби Коми и регби-клуба «Армейцы Коми» Виктор Бетехтин и Дмитрий Иванов, а также куратор программы по СЗФО Александр Тупицын. Программа разработана для образовательных учреждений и позволяет начать знакомство с видом спорта через тэг-регби. Инициативу поддержало правительство региона, и в октябре регбисты подписали соглашение о сотрудничестве с министерством образования Коми. При поддержке правительства они планируют не только проводить мастер-классы в школах региона, но и открывать в учебных заведениях секции и создать республиканскую школьную лигу регби, через которую будет проходить отбор на президентские игры в Сочи, где учащиеся будут защищать честь Коми.

На семинаре в школьном спортзале преподаватели физкультуры с интересом слушали московского специалиста Александра Тупицына, а также играли в тэг-регби под его чутким руководством. Специалисту из Москвы помогали глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин и руководитель партнерской сети «Армейцы Коми» Алексей Потемкин. Александр Тупицын терпеливо разъяснял все нюансы игры, так как для большинства учителей этот вид спорта в новинку. В тэг-регби у каждого есть по две ленточки – по два тэга, и в процессе борьбы за мяч нужно сделать не захват, как в классическом регби, а сорвать ленту с пояса соперника. Было интересно наблюдать за тем, с каким азартом и искренней радостью преподаватели осваивали новый для себя вид спорта. В числе основных принципов регби специалист перечислил безопасность, честность, уважение, страсть и целостность:

– Это игра, которая буквально зиждется на общечеловеческих ценностях. В футболе тоже в правилах прописано, что с судьей может говорить только капитан и уважительно, но по факту мы видим, что там это не всегда соблюдается. В регби это всегда четко соблюдается.

Глава Союза регби Коми в беседе с журналистом «Республики» отметил, что постепенно к людям в России приходит понимание того, что регби – это очень интересная игра, и важно, что есть бесконтактная ее разновидность, которая абсолютно безопасна для детей:

– Наша цель – приобщать детей и население в целом к здоровому образу жизни через новый вид спорта. Ведь регби – это самый популярный вид спорта в мире после футбола. Если взять статистику заполняемости стадионов, то на каждом матче чемпионата мира в России в среднем было около сорока – сорока двух тысяч человек, а на регбийном мундиале – более пятидесяти двух. Поэтому, безусловно, регби в России пока еще крайне недооцененный вид спорта.

Сыктывкар собеседник издания назвал лишь первым городом на масштабной карте планов по популяризации и развитию регби.

– Дальше будем внедрять программу по всей республике, – отметил Виктор Бетехтин. – Во всех школах региона будем культивировать регби, и как раз первый шаг – повышение квалификации учителей физкультуры через обучение тэг-регби. Да, многие преподаватели столкнулись с этим видом спорта впервые, но они сами очень хотели узнать, что такое регби. Было много заявок от школ, причем не только из столицы региона, но еще и из Воркуты и Усинска. Сами учителя заинтересованы в том, чтобы дополнить обучение учеников занятиями регби, потому что этот вид спорта учит детей дисциплине и ответственности как на поле, так и за его пределами. А это именно те качества, которых современным детям не хватает.

Учитель физкультуры школы №25 Эдуард Крючков рассказал, что, несмотря на свой большой трудовой стаж, играть в тэг-регби попробовал впервые. Новинка ему понравилась, и для детей игра будет не менее увлекательной:

– Лично у меня понимание игры пришло не очень быстро, а детям надо будет все буквально разжевать, подробно и наглядно показать, как это выполняется. Естественно, на одном уроке это не произойдет, тут должна быть выстроена целая система подготовки. На президентских играх тэг-регби проводится, поэтому наши школы не должны отставать, и местным детям обязательно нужно осваивать этот вид. В школах инвентаря пока нет, даже элементарно мячи надо закупать. Но с финансированием, думаю, вопрос решить можно. Манишки и специальные ленточки можно сшить самостоятельно.

Виктор Бетехтин добавил, что заниматься рукоделием учителям не придется, так как с инвентарем местным школам поможет Федерация регби России.

Ярослав СЕВРУК

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