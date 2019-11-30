Лыжники из Коми –в призерах на Кубке Хакасии

В поселке Вершина Тёи проходят всероссийские соревнования «Кубок Хакасии». Эти старты являются вторым этапом Континентального Кубка Восточной Европы. Лыжники сборной Коми Ермил Вокуев и Алексей Виценко завоевали серебро и бронзу соответственно.

Успешный старт для лыжников из Коми прошел 29 ноября. Это был спринт классическим стилем. Как сообщает пресс-служба министерства спорта региона, женскую часть команды Коми в Хакасии представляет Анастасия Власова. Она в спринте заняла шестое место.

В эти дни также проходит и первый этап Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке. В состав сборной России попали спортсмены из Коми Ольга Царева, Илья Семиков и Илья Порошкин.

Ярослав СЕВРУК

Фото Федерации лыжных гонок России