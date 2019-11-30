Казань взяли один раз

Женская сыктывкарская баскетбольная команда «Ника» провела очередные встречи в чемпионате российской суперлиги-1. В гостевых играх против команды «Казаночка» 27-28 ноября сыктывкарки сначала уступили, а затем – во второй игре – сумели поквитаться с соперницами.

Выездные игры с казанской командой дались клубу из Коми непросто. В первой игре была настолько равная борьба, что командам пришлось дважды выявлять сильнейшего в овертаймах. Первый овертайм закончился с ничейным счетом 15:15, а во втором казанские баскетболистки переиграли сыктывкарок со счетом 16:12. «Казаночка» оформила победу со счетом 104:100.

Вторую игру хозяева паркета начали ударно. Они «забрали» первую четверть, разгромив «Нику» со счетом 28:15. Однако клубу из Коми удалось переломить ход матча. В оставшихся трех игровых отрезках «Ника» последовательно побеждала соперниц и оформила победу с общим счетом 88:80.

Следующие поединки «Ника» также проведет в гостях против курской команды «Динамо-Фарм» 1-2 декабря.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com