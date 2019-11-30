«Белый бор» номер пятнадцать

Произведения более восьмидесяти авторов вошли в очередной выпуск литературного альманаха «Белый бор». В этом году вышел в свет уже пятнадцатый его том. Презентация книги прошла в Сыктывкаре. Авторы и читатели собрались вечером 28 ноября в литературном музее имени Ивана Куратова.

Среди постоянных авторов альманаха народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко, народные писатели Коми Елена Габова и Петр Столповский, Александр Суворов, прозаики и поэты республики Алексей Попов, Елена Козлова, Андрей Попов, Татьяна Канова, Григорий Спичак и другие.

Традиционно в сборнике много новых имен: для некоторых молодых прозаиков и поэтов страницы «Белого бора» стали первой серьезной публикацией. В рубрике «Из архива» напечатаны стихи Ивана Куратова в переводе Андрея Попова. В переводах представлено творчество коми поэтов Анжелики Елфимовой, Любови Ануфриевой, Нины Обрезковой и Ольги Баженовой и рассказ Елены Афанасьевой. Часть альманаха предоставлена гостям – авторам из соседних регионов страны. В частности, можно прочитать рассказы писателей из Екатеринбурга Александра Кердана и Арсена Титова.

Новшеством этого выпуска стало то, что наряду с уже традиционными рубриками появились новые: «Краеведение» и «Путешествие». В «Путешествие» вошли очерки Галины Бутыревой «Алтай» и Полины Романовой «Прекрасная Ингушетия».

Составители альманаха – Елена Габова (проза) и Андрей Попов (поэзия). Они внимательно следят за литературным процессом региона, помогают начинающим авторам дорасти до первых серьезных публикаций, проводят строгий творческий конкурс произведений. Ежегодно количество авторов в альманахе растет, что выполняет одну из его задач – наиболее полно представлять литературный процесс в республике. Однако увеличение числа авторов не снижает высокую творческую планку альманаха. Он издается с 1995 года под эгидой Союза писателей, и каждый год собираются лучшие стихи, повести, рассказы, очерки, пьесы авторов из городов и районов республики.

Презентация началась с поминовения ушедшего из жизни одного из постоянных авторов «Белого бора» Сергея Журавлева. Песни на его стихи исполнил Олег Ветошев. Также в этот вечер авторы-поэты читали свои стихи.

Альманах «Белый бор» имеет большой читательский спрос, становясь все более авторитетным и любимым изданием. В 2013 году «Белый бор» удостоен премии правительства Коми в области литературы имени Ивана Куратова.

Артур АРТЕЕВ

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