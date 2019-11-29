От антиутопии к сказке

Национальная библиотека Коми, несмотря на начавшийся капитальный ремонт, продолжила работу читательских клубов и объединений. В ноябре состоялась встреча клуба любителей чтения «Книжные хроники». Встреча прошла в старейшем каменном здании Сыктывкара – возведенном в начале позапрошлого столетия доме купцов Сухановых. Ныне здесь Литературный музей Ивана Куратова, на первом этаже которого и проходят встречи клуба.

Ноябрьская встреча клуба «Книжные хроники» была посвящена жанру антиутопии. Участники пришли к выводу, что антиутопии стоит читать, чтобы осмыслить происходящее вокруг, начиная с взаимоотношений между людьми, заканчивая ростом технологий и политической ситуацией. К тому же это возможность пофантазировать о параллельных мирах и вселенных, где общество пошло по другому пути развития.

Вначале речь шла о классике этого жанра: «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Джорджа Оруэлла, «Мы» Евгения Замятина, «Улитка на склоне» Аркадия и Бориса Стругацких.

Затем участники встречи поделились впечатлениями о недавно прочитанных новинках-антиутопиях. Это сборник рассказов Владимира Сорокина «Сахарный Кремль» и его же романы «День опричника», «Метель» и «Манарага», роман Татьяны Толстой «Кысь», книга Юлии Вознесенской «Путь Кассандры, или Приключения с макаронами».

Одна из последних известных российских антиутопий принадлежит перу уроженца Воркуты Эдуарда Веркина. В прошлом году его роман «Остров Сахалин» по рейтингу журнала «Мир фантастики» стал «Книгой года». В произведении описывается мир после атомной катастрофы, в результате которой на планете чудом уцелела только Япония. А рядом остров Сахалин – место каторги. Там и проходят приключения героев романа.

Вспомнили на встрече клуба и то, что в советскую эпоху также публиковались антиутопии. И со временем они стали сбываться. В частности, Николай Носов в повести «Незнайка на Луне» еще в середине 1960-х годов предупреждал о том, что будет с людьми в будущем. Сейчас «Незнайка на Луне» – во многом отражение современной действительности.

Тема следующей встречи клуба «Книжные хроники», которая состоится вечером 18 декабря, – «Сказки для взрослых». Здесь речь пойдет как о народном творчестве («Русские заветные сказки» Афанасьева), так и об известных литературных произведениях.

Артур АРТЕЕВ

Фото nbrkomi.ru