Екатерина Просвирнина: «Мы недооцениваем опасность, пока гром не грянет»

22 ноября в России свой профессиональный праздник отметили психологи. Их работа имеет огромное значение в современной жизни, наполненной стрессами и переживаниями. В настоящее время приоритетным направлением психологии безопасности является обучение людей технологиям формирования модели безопасного поведения. О том, как вести себя в случае возникновения опасности, как выработать сдержанность, терпимость и противостоять экстремизму, «Республике» рассказала старший психолог регионального управления МЧС России Екатерина Просвирнина.

– В повседневной жизни люди чаще всего сталкиваются с такой опасностью, как бытовая агрессия. Конфликты происходят даже между незнакомыми людьми в магазинах, в автобусах, на парковках. Что мешает быть терпимыми и не реагировать так остро на агрессию?

– Увы, за последние годы уровень бытовой агрессии действительно вырос. С этим явлением в разных его формах мы сталкиваемся едва ли не ежедневно. И один рецепт дать на все случаи сложно. Могу только посоветовать не воспринимать агрессию, с которой вы сталкиваетесь, на свой счет. Потому что зачастую бытовой агрессор оскорбляет не конкретного человека, а того, кто ему под руку попался, в большинстве случаев просто срывает зло. Возможно, у него плохое настроение, ему оттоптали ноги в автобусе или болит что-то. Вот он и начинает высказывать претензии первому встречному по самому пустяковому поводу.

Мы каждый день сталкиваемся с неприятными неожиданностями, мелкими неудобствами, возможно, с чьей-то глупостью и неосторожностью, а в результате происходит столкновение интересов на пустом месте. Почему? Я считаю, что дело тут не в плохой культуре или дурных манерах, а в отсутствии умения контролировать свою агрессию, в нежелании быть терпимее к окружающим. Люди перестали пытаться мирным путем решать мелкие бытовые неизбежные неприятности. Самым «интеллигентным» способом решения конфликта с точки зрения психологии будет попытка погасить агрессивный импульс на себе. Осознать все это и искать цивилизованный способ выразить свое недовольство. И ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации, отвечать на агрессию агрессией.

– Вряд ли можно говорить, что конфликты между незнакомыми людьми всегда возникают случайно. Есть люди, которые изначально негативно настроены по отношению к тем, кто хоть чем-то от них отличается – национальностью, цветом кожи, вероисповеданием. Откуда берется эта неприязнь к «другим»?

– Толерантность надо воспитывать с детства: необходимо учить детей относиться к другим людям безоценочно. В детстве ребенок прислушивается к родителям, они еще являются для него авторитетом. Мы же учим детей разговаривать, так же надо учить их и общаться – в том числе и с теми, кто не похож на них, кто не разделяет их взгляды и увлечения. Объяснять, что люди бывают разные, что другой по внешности, вероисповеданию человек не обязательно окажется плохим. И, напротив, «свой» вполне может продемонстрировать не лучшие качества характера, вести неподобающий образ жизни.

Еще один источник развития экстремистских взглядов – интернет. Поэтому родители должны следить, чем интересуется их ребенок в интернете, какие сайты посещает. Если «круг общения» вдруг чем-то насторожит, надо откровенно поговорить с ребенком, выяснить, что происходит в его жизни.

– Крайняя форма экстремизма – это терроризм. Многие жители Коми уверены, что им этой угрозы можно не опасаться, поскольку живут в очень спокойном регионе. А вы как считаете?

– Могу высказать только свое личное мнение: теракт может произойти в любом городе, терроризм опасен и своей непредсказуемостью. Теракт – это хорошо спланированная акция, которая своей целью ставит разрушение – общественных помещений, жилых домов, коммуникаций и, соответственно, уничтожение людей. Цель террористов – посеять панику, вызвать общественный резонанс. И по большому счету трагические события в тихом провинциальном городе могут потрясти людей не меньше, чем взрывы и захваты заложников в крупных городах.

Если говорить о жертвах терактов, то это очень широкий круг людей. Не только пострадавшие и погибшие, не только их родственники, но и обычные прохожие, те, кто участвовал в ликвидации последствий теракта, и даже те, кто, находясь за тысячи километров, посмотрел информацию по телевидению, в интернете и очень эмоционально отреагировал на чужую беду. Каждый нормальный здоровый человек, обладающий чувством эмпатии, сопереживания к другим людям, способен проявлять такие чувства, и это абсолютно нормально. Мы таких людей относим к пассивной категории пострадавших. Так что пострадать от теракта, совершенного в одном, даже небольшом, поселении, может множество людей в разных регионах страны. Им потребуется психологическая помощь, и если не оказать ее вовремя, проблема будет нарастать как снежный ком.

– Когда становится известно о чрезвычайном происшествии, с чего начинают работу психологи отдела экстренного реагирования?

– Любая работа начинается с постановки задач. В этом смысле психологи, реагирующие на ЧС, не исключение. Мы получаем сигнал, уточняем необходимую для работы информацию и приступаем к выполнению своих профессиональных задач.

– Каково это – жить в постоянном ожидании вызова на место чрезвычайной ситуации?

– Конечно, порой бывает не очень легко спланировать какое-то свое мероприятие, особенно когда речь идет о длительных праздниках, потому что ты должен быть всегда в режиме готовности к выезду. Но оперативная работа предполагает режим ожидания, и, поступая на службу, ты осознаешь и понимаешь, что тебе придется сталкиваться с некоторыми ограничениями.

– А вам приходилось работать с жертвами терактов?

– В 2009 году, после трагедии в Беслане, я ездила в Москву на переподготовку по линии оказания экстренной психологической помощи. Одна из моих коллег, приехавшая из другого региона, была в числе пострадавших в Беслане. Она была психологом и работала с родственниками погибших и пострадавших. На нее вся эта ситуация тоже оказала огромное воздействие, но сразу после испытанного стресса ей не была оказана квалифицированная психологическая помощь. Тогда психологи помогли многим, а им самим не помог никто.

Нам уже во время обучения пришлось оказывать ей помощь. Тогда прошло достаточно времени с момента возникновения психотравмирующей ситуации, поэтому у пострадавшей начались психосоматические расстройства: нарушения сна, головные боли, обострения заболеваний, панические атаки. Это была непростая работа.

Теракт может произойти в любом городе, терроризм опасен и своей непредсказуемостью. Теракт – это хорошо спланированная акция, которая своей целью ставит разрушение – общественных помещений, жилых домов, коммуникаций и, соответственно, уничтожение людей. Цель террористов – посеять панику, вызвать общественный резонанс. И по большому счету трагические события в тихом провинциальном городе могут потрясти людей не меньше, чем взрывы и захваты заложников в крупных городах.

– Трагедия в Беслане, где террористы захватили школу, потрясла всю страну. Но сейчас многие родители возмущаются тем, что в школах принимают излишние, на их взгляд, меры безопасности: устанавливают металлоискатели, вводят пропускной режим. С точки зрения психолога как соотносится любовь к детям и забота о них с нежеланием мириться с мелкими неудобствами ради обеспечения безопасности?

– Поведение родителей можно объяснить тем, что люди забывают психотравмирующие ситуации. Например, трагедию в Беслане, да и другие трагедии, происходившие в последнее время в России: убийство ребенка в детском саду в Нарьян-Маре, стрельба в колледже в Благовещенске. Тут, возможно, надо говорить и о недостаточной работе администрации школ: родителям не объясняют, для чего вводятся ограничения.

Я сама мама двоих детей. Когда в школе, где они учатся, поставили турникет и рамку металлоискателя, нам, родителям, объяснили, что так реализуется программа по антитеррористической защищенности образовательных учреждений. Мне стало понятно, что это необходимая мера для защиты наших детей, которая дает нам, родителям, хотя бы некоторую долю уверенности в их безопасности. Хотя не все родители так рассуждают и сразу понимают и принимают информацию. Некоторые воспринимают тот же турникет как искусственное и ненужное препятствие. Но то, что является преградой для родителей, станет преградой и для потенциального злоумышленника, который может попытаться проникнуть в школу. Вот это надо четко, доступно, детально объяснить.

Для каждого родителя важно, чтобы его ребенок был жив, здоров и чувствовал себя в безопасности в школе. Те меры, которые принимаются для недопущения в школу посторонних, в обычной ситуации могут казаться кому-то излишними. Проблема в том, что мы недооцениваем опасность, пока «гром не грянет».

– Зато после каких-либо трагических событий люди объединяются, проявляют повышенную бдительность, сообщают о подозрительных гражданах и бесхозных предметах. Но через некоторое время вся эта активность сходит на нет. Почему людская бдительность носит такой временный характер?

– Настроения в обществе цикличны. Когда происходит масштабное травмирующее событие, закономерно то, что мы начинаем думать о нем, говорить о нем и о причинах, которые к нему привели, уделять этому много внимания. Но проходит время, и мы о нем забываем. И если потом случается похожее событие, вдруг вспоминаем, что нужно было бы проявлять бдительность, обращать внимание на подозрительных людей и их действия, сообщать о бесхозных предметах в общественных местах. Поэтому важно вести профилактическую работу, не дожидаясь беды, напоминать людям о мерах обеспечения безопасности, о том, что они должны быть бдительными, не оставаться сторонними наблюдателями, а сообщать в правоохранительные органы обо всех подозрительных людях и событиях.

– Не раз приходилось слышать от сотрудников правоохранительных органов, что одна из самых недооцененных опасностей в современном обществе – это толпа. Считают ли психологи толпу опасным явлением?

– Безусловно. Мы разграничиваем несколько видов толпы. Сейчас не будем вдаваться в терминологию, но любая толпа – это опасность. Люди в ней объединены одной целью, одной идеей, но внутри толпы они не слышат и не видят друг друга. Весьма своеобразное определение толпы дал французский психолог Гюстав Лебон: «Толпа похожа на листья, поднимаемые ураганом и разносимые в разные стороны».

Представление о толпе рождается из личного опыта. Практически каждый либо бывал в толпе, либо видел ее поведение со стороны. Иногда, поддавшись простому человеческому любопытству, люди присоединяются к группе и, заражаясь общим настроением и интересом, постепенно превращаются в неорганизованное скопление – толпу. И они, сами того не замечая, оказываются в ее центре. Толпа очень восприимчива к впечатлениям. Людская толпа живет исключительно чувством, инстинктом и импульсивностью. Логика ей не свойственна. Вступает в силу неуправляемый стадный инстинкт, особенно когда ситуация экстремальная. Если уж вы все-таки оказываетесь на каком-то массовом мероприятии, то старайтесь держаться как можно дальше от толпы и наблюдать со стороны.

– Вы, как и каждый человек, в течение рабочего дня наверняка получаете немало негатива. Дадите совет, как от него избавиться?

– Я занимаюсь спортивной гимнастикой вместе с моими детьми. Это не только красивый, но и очень энергозатратный вид спорта, поэтому если, что называется, душа кипит и негативная энергия бьет ключом, можно выплеснуть ее во время отработки спортивных элементов. Но я думаю, что способ избавления от негатива каждый должен подбирать в зависимости от своих предпочтений. Надо учиться слушать себя, слышать свои потребности. Кому-то подойдет плавание, кому-то бег, кому-то йога или медитация, кто-то, может, картины начнет писать. Важно, чтобы занятие действительно приносило удовольствие, а не было данью моде.

Беседовала Людмила ВЛАСОВА

Фото ГУ МЧС России по РК