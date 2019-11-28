Студентам рассказали об экстремизме

Полицейские Сыктывкара, общественники и представители духовенства провели со студентами серию бесед на тему противодействия терроризму и экстремизму. Встречи состоялись в рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия под условным названием «Нет ненависти и вражде». Его цель – предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан правосознания и нетерпимости к экстремистской идеологии.

Как сообщила пресс-служба МВД Коми, беседы были направлены на воспитание у молодежи чувства толерантности, профилактику экстремистских проявлений, формирование навыков личной безопасности, а также правовое информирование учащихся.

Одна из встреч состоялась со студентами кафедры бухгалтерского учета, права и инновационных технологий ГПОУ «СТЭК». Гости совместно с молодыми людьми дали определение понятиям «терроризм» и «экстремизм». Сотрудники управления МВД по Сыктывкару напомнили студентам о санкциях уголовного законодательства, предусматривающих ответственность за ложное сообщение об акте терроризма.

В ходе диалога участники встречи разобрали с учащимися опасные ситуации, возникающие при виртуальном общении с незнакомцами в социальных сетях, и дали рекомендации, как избежать возможных негативных последствий.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото МВД по РК