Сыктывкарский медколледж обновил учебную базу

В рамках нацпроекта «Образование» в Сыктывкарском медколледже имени Морозова открыли новые мастерские по востребованным профессиям. Студенты, обучающиеся по специальностям «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный медицинский анализ», «Фармацевтика», «Стоматология ортопедическая» и «Медико-социальная помощь населению», получили возможность осваивать профессию в мастерских, оборудованных по последним стандартам WorldSkills Russia.

Площадь мастерских – 400 квадратных метров. Здесь созданы условия для подготовки более тысячи студентов, а также переподготовки, обучения и повышения квалификации более десяти тысяч средних медицинских работников республики.

Как рассказала директор медколледжа Вера Пилипенко, основной объем финансовых средств был направлен на приобретение учебно-лабораторного и учебно-производственного оборудования. Колледжу был выделен грант – 8,2 миллиона рублей. Из них 5,8 миллиона – средства федерального бюджета, 1,5 миллиона – средства республики, 880 тысяч – внебюджетные средства колледжа.

Во время церемонии открытия мастерских министр образования Коми Наталья Якимова отметила, что к 2024 году перед республикой стоит задача – оснастить 50 учебных мастерских разного профиля по стандартам WorldSkills Russia. Помимо медколледжа, субсидии из федерального бюджета на сумму 27,88 миллиона рублей получил также Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, где недавно тоже были открыты современные мастерские. Кроме того, до конца года появятся мастерские в Воркутинском политехническом техникуме, которому на эти цели выделено 28,5 миллиона рублей, и в Сыктывкарском гуманитарно-педагогическом колледже имени Ивана Куратова – на сумму 5,15 миллиона.

Таким образом, как сообщает пресс-служба регионального министерства образования, до конца 2019 года в Коми будет открыто 20 мастерских по стандартам WorldSkills Russia.

Напомним, пять образовательных организаций Коми получили федеральные гранты на общую сумму 70 миллионов рублей на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» (федеральный проект «Молодые профессионалы»). Кроме того, в рамках задач главы региона Сергея Гапликова по взаимодействию с федеральными органами власти из республиканского бюджета было выделено софинансирование в размере около семи миллионов рублей.

Галина ГАЕВА

Фото Якова ШЛЕГЕЛЯ, «Комиинформ»