Родителям предложили оценить безопасность школ

Есть ли в школе сотрудник охраны (ЧОП)? Ознакомили в школе с положением о пропускном режиме? Считаете ли вы, что дети, находясь в школе, защищены от угроз криминального или террористического характера? На эти и другие вопросы предложили ответить родителям учеников в организованном министерством образования опросе о состоянии безопасности в школах, который продлится до 1 декабря.

Опрос, организованный в целях повышения качества безопасности в школах, займет не более трех минут, а пройти его можно на сайте ведомства.

Как рассказал агентству «Комиинформ» заместитель министра образования Максим Ганов, в адрес министерства поступают звонки от родителей, которые абсолютно по-разному понимают и воспринимают пропускной режим. Одни родители возмущены тем, что не могут пройти в здание без предъявления удостоверения личности, другие – тем, что спокойно проходят и никто их не останавливает, что свидетельствует не в пользу образовательных организаций. В основном позвонившие родители отмечали, что если бы им разъяснили новый порядок, то конфликтных ситуаций стало бы гораздо меньше.

По словам Максима Ганова, республика выделяет значительные средства на приведение объектов образования в соответствие с требованиями безопасности. В частности, на объектах устанавливаются контрольно-пропускные пункты и системы контроля и управления доступом. Все участники образовательных отношений – и работники школ, и охранники, и обучающиеся, и их родители – должны научиться жить в новых условиях в соответствии с положением об организации пропускного режима, которое есть на каждом объекте.

Опрос поможет родителям вникнуть в его суть, задуматься, как на самом деле должен быть организован пропускной режим, и прийти к правильному его пониманию. Кроме того, министерство не в состоянии проверять и контролировать на постоянной основе все организации (обследован и категорирован 1021 объект).

– Самый лучший сигнал мы можем получить именно от родителей, которые без лукавства помогут нам понять, как организована работа по обеспечению безопасности в разных муниципалитетах, – подчеркнул Максим Ганов.

Галина ГАЕВА

Фото из архива «Республики»