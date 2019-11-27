Модернизированы пять сельских хлебопекарен

В этом году в республике реализовали восемь народных проектов в сфере АПК. Пять из восьми проектов касались модернизации сельских хлебопекарен. На их финансирование из бюджета региона направили 2,5 миллиона рублей. Каждый участник получил по 500 тысяч рублей субсидий. На эти деньги производители смогли заменить и приобрести печи, тестомесы, мукопросеиватели, тестоделители и хлебные формы.

Технологическое оборудование пекарен для производства хлеба и хлебобулочных изделий обновлено в четырех муниципалитетах. В Корткеросском районе отремонтировали пекарню в селе Нившера и провели техническое перевооружение хлебозавода в селе Сторожевск; для пекарен в поселке Тракт Княжпогостского района, в селе Петрунь городского округа «Инта» и в поселке Парма городского округа «Усинск» приобрели современное оборудование для хлебопечения, сообщает правительственный портал Коми.

– Мы изначально определили это направление приоритетным, так как оборудование у сельских пекарен давно не обновлялось и сильно изношено. И жизнь требует корректировки в части повышения качества и расширения ассортиментной линейки продукции. Всем этим требованиям будет отвечать модернизация производства маленьких сельских хлебопекарен, которая обеспечит местное население высококачественной свежей выпечкой, хлебом и кондитерскими изделиями, – отметил зампред правительства – министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Напомним, глава Коми Сергей Гапликов поручил увеличить финансирование народных проектов как очень востребованное среди населения направление с положительным социальным эффектом.

Так, в 2020 году на реализацию проектов в сфере агропромышленного комплекса по направлению «Народный бюджет» предусмотрено 6,4 миллиона рублей. Каждый проект, прошедший отбор, сможет получить до 800 тысяч рублей.

Лина ПЕРОВА

Фото gov.rkomi.ru