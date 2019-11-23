Переговоры прошли успешно

В Троицко-Печорском районе станция для временного хранения отходов, собранных в населенных пунктах муниципалитета, разместится на территории промышленной базы в 20 километрах от райцентра. Об этом во вторник договорились руководитель администрации района Илья Сидорин и исполняющий обязанности директора регионального оператора по обращению с ТКО ООО «Ухтажилфонд» Дмитрий Кондратенков.

Напомним, регоператор собирался с 19 ноября прекратить вывозить мусор из Троицко-Печорского района из-за отсутствия площадки временного накопления. Власти республики обязали стороны урегулировать вопрос, после чего руководители района и регоператора провели переговоры в офисе ООО «Ухтажилфонд» в Ухте.

Как сообщается на официальном сайте регионального оператора, площадка, которую предложено использовать под перегрузочную станцию, является бывшим объектом дорожников и имеет бетонное покрытие и хорошие подъездные пути. Сейчас необходимо решить вопрос с переводом этой земли в земли промышленного назначения. Власти района готовы сделать ограждение, чтобы предприниматели не свозили на нее отходы производства.

В свою очередь, как отметил Дмитрий Кондратенков, региональный оператор по обращению с ТКО установит на площадке шесть бункеров.

Размер площадки примерно 50 на 50 метров, этого должно хватить для перегрузки отходов в магистральные мусоровозы, которые вывезут ТКО на полигон в Ухту.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК