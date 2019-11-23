Контейнер на замену

Парк емкостей для ТКО в столице Коми нуждается в обновлении

В Сыктывкаре шесть площадок для сбора отходов обустроили новыми евроконтейнерами. Всего в городе установили 25 таких емкостей. Это начало совместного проекта регионального оператора по обращению с ТКО и мэрии города по улучшению инфраструктуры по сбору мусора, в следующем году планируется установить еще 80 контейнеров.

Плохое состояние мусорных баков, их нехватка – одна из основных проблем, с которыми сталкивается региональный оператор при организации вывоза отходов. Нередко это усугубляется еще и тем, что некоторые управляющие компании, в ведении которых до ноября 2018 года находился сбор и вывоз отходов, потеряв эту строку дохода, просто забрали и увезли с контейнерных площадок мусорные баки, которые там ранее стояли.

Еще одна проблема, распространенная и в Сыктывкаре, и в других крупных населенных пунктах: предприятия, не желая платить регоператору, подбрасывают свои отходы в контейнеры у жилых домов. Иногда это отходы, которые в таких баках вообще оказываться не должны.

На странице «Ухтажилфонда» в сети «ВКонтакте» размещено весьма показательное видео, снятое из окна жителем Ухты: среди бела дня грузовая машина подъезжает к бакам, из нее лопатой выгружают строительные отходы и спокойно уезжают. При этом на бортах машины прекрасно читается реклама компании, занимающейся разбором старых полов, дач и прочего, а также вывозом мусора.

– А в Краснозатонском, например, мы сталкивались с сознательным заполнением бункеров для ТКО строительными отходами, в результате чего нам долгое время просто не удавалось даже поднять этот бункер. Некие граждане специально приезжали и выгружали камни. Один раз приехали и привезли песок, выгрузили его из кузова трактора в бункер, – рассказал представитель регионального оператора по обращению с ТКО в Сыктывкаре Александр Можегов. – Грузоподъемность наших машин не позволяет это перевозить. Но мы все равно производим очистку таких бункеров. Такие вещи нам мешают, они влияют и на ритмичность вывоза. Мне кажется, жителям поселка прекрасно известны лица, которые это делают.

Иногда «неформатный» мусор оказывается в контейнерах и усилиями жильцов. Все это не только добавляет работы тем, кто вывозит отходы, и не только потому, что контейнер или бункер, наполненный обломками кирпичей, бетона и т.д., весит куда больше, чем тот, что наполнен обычными бытовыми отходами, из-за повышенной нагрузки сами баки ломаются. А некоторые контейнеры рассыпаются уже потому, что просто отжили свое, простояли во дворах не одно десятилетие.

Как сообщается на официальном сайте «Ухтажилфонда», в парке регионального оператора появились 17 дополнительных мусоровозов с боковой загрузкой. Такой тип техники позволяет загружать универсальным механическим захватом через приемный бункер в крыше кузова отходы из контейнеров различной емкости. Бункер мусоровоза оснащен плитами, уплотняющими ТКО, чтобы не возить «воздух». Также автопарк пополнился четырьмя ломовозами и четырьмя мусоровозами с задней загрузкой, которые отличаются большим коэффициентом уплотнения мусора. Еще одно важное преимущество – возможность ручной погрузки, что удобно при сборе мусора в частном секторе. Мусоровозы снабжены устройством, позволяющим грузить мусор и из бункеров для крупногабаритных отходов. Вся техника оснащена спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. После того как новые автомобили пройдут регистрацию и будут поставлены на учет, региональный оператор по обращению с ТКО распределит технику по муниципальным образованиям республики.

– Поврежденные контейнеры – это огромная беда, в Сыктывкаре таких случаев много. Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и постановлением «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», рядом других документов установлено, кто должен заботиться о том, чтобы контейнеры и площадки были в нормальном состоянии: управляющие организации, ТСЖ, а при их отсутствии, например, если речь идет о частном секторе, – муниципалитет, – пояснил Александр Можегов. – Но в подавляющем большинстве случаев все не так. Могу привести много примеров. Например, в доме №7 по улице Пушкина была такая ситуация: из четырех контейнеров один украли, из остальных трех два неисправны, поэтому на боку лежат. Или Оплеснина, 13: четыре бака, один сломан, пользоваться им невозможно, нужно менять. Управляющую организацию неоднократно пре-дупреждали – и ничего. В феврале эту площадку брал под контроль Общероссийский народный фронт, управляющей компании поставили задачу привести площадку в порядок, а нам – повесить табличку с информацией, кто обслуживает, когда отходы вывозят. Мы поручение выполнили, УК – нет. Или улица Северная, 63: было три контейнера, один УК увезла, при ежедневном вывозе мусора из-за нехватки баков был постоянный завал. После наших многократных обращений все же установили два контейнера, но, увы, это единичный случай.

Нередки проблемы со складированием отходов и на территории тех домов, где есть мусоропроводы. По словам Александра Можегова, есть немало примеров, когда кто-то принимает решение заварить мусоропровод по причине того, что там появились крысы и идет неприятный запах, хотя при правильном содержании мусоропровода ни того, ни другого не будет. А иногда жильцы самовольно захватывают площадку у люка, строят перегородку и делают там кладовку для личных нужд.

– Ну уж если никак не хочется содержать мусоропровод, заварили люк, понизив таким образом степень благоустройства и комфорта дома, тогда уж организуйте контейнерную площадку. А не складывайте мусор прямо у подъезда. Почитайте СанПиНы, там четко сказано: «Емкости с отходами не допускается выставлять за пределами мусоросборного помещения заблаговременно (ранее одного часа) до прибытия специального автотранспорта». А также: «Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок на расстояние не менее 20 метров». А у нас результат заваривания мусоропроводов в некоторых случаях – размещение отходов прямо под окнами квартир. Допустим, Роспотребнадзор по каким-то причинам это пока не заметил, но люди-то сами почему молчат? – добавил представитель «Ухтажилфонда».

Совместный проект регоператора и мэрии Сыктывкара должен помочь хотя бы отчасти решить проблему с контейнерами. Новые емкости для сбора мусора установлены возле домов по адресам: Оплеснина, 1; Чернова, 20; Коммунистическая, 33, 35; Ленина, 27; Первомайская, 47, 51; Карла Маркса, 172. Правда, не всем горожанам новые контейнеры понравились. Дело в том, что опять же по просьбе жителей, установлены емкости с крышками – чтобы вороны и собаки не растаскивали мусор, ветром его не раздувало.

– Но теперь люди не хотят поднимать крышки. Ставят свои пакеты с мусором прямо сверху, чтобы кто-то убрал. «Я не буду браться за крышку, там могут быть бактерии». Там не может быть бактерий, крышка-то сверху, – рассказал Александр Можегов. – В обсуждении в соцсетях граждане предлагают педаль установить, учтем, попробуем поставить. Есть еще варианты, например, контейнеры, в которых крышка в крышке, ее проще открывать. Хотя и на нынешних крышка совсем не тяжелая. Я считаю, нужно вырабатывать привычку пользоваться новыми баками, аккуратнее к ним относиться.

Анна ПОТЕХИНА

Фото предоставлено Александром Можеговым